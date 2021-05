Le anticipazioni di Uomini e Donne del 18 maggio svelano che Riccardo Guarnieri sarà ancora protagonista a centro dello studio. Il Cavaliere ha stupito pubblico, protagonisti e opinionisti del dating show con delle rivelazioni a sorpresa su Roberta Di Padua.

Adesso sembra che Riccardo Guarnieri vorrà svelare degli episodi inediti anche della sua ex Ida Platano, come riportato dal Vicolo delle News. Al centro delle discussioni dei protagonisti del parterre del dating show c’è sempre la questione della sincerità verso la redazione e dell’attenzione verso i followers e il mondo dei social network.

Anticipazioni di Uomini e Donne: i social network al centro della discussione

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri continuerà a fare rivelazioni nella puntata del 18 maggio del dating show. Il Cavaliere è tornato in studio da poco, dopo aver lasciato il programma con Roberta Di Padua.

I due protagonisti del trono over hanno raccontato che la loro intesa è finita. Ma il Cavaliere ha aggiunto dei particolari sconvolgenti. Riccardo Guarnieri ha raccontato che tra lui e Roberta Di Padua ci fosse, in realtà, un accordo segreto.

Secondo il racconto del Cavaliere, Roberta Di Padua avrebbe chiesto a Riccardo Guarnieri di prolungare la loro presenza nel programma, malgrado fossero già una coppia, per aumentare i suoi followers.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri si scaglia anche contro Ida Platano

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 18 maggio rivelano che Riccardo Guarnieri verrà attaccato da Ida Platano per il suo accordo con Roberta Di Padua. Il Cavaliere reagirà donando al pubblico delle indiscrezioni anche sulla sua ex fiamma.

Secondo Riccardo Guarnieri anche Ida Platano non è del tutto sincera nei confronti della redazione. In particolare, il Cavaliere ha raccontato un episodio in cui la Dama lo avrebbe costretto a mettere sul tavolo il telefono per essere sicuro che lei non registrasse una particolare conversazione.

Sembra che la Dama si mettesse d’accordo con un’altra protagonista del dating show per decidere chi corteggiare in base al gradimento del pubblico.

