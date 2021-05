Rai1 mette in onda martedì 18 maggio alle 21.25, La danza del gabbiano, episodio della fortunata serie di film dedicata a Il Commissario Montalbano, che vede come sempre Luca Zingaretti nei panni del protagonista. Torna dunque in tv uno degli episodi più amati dagli spettatori, adattamento del 15esimo romanzo del maestro Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano

In questo martedì 18 maggio 2021 la Rai continua con la riproposizione dei film dedicati alla saga di romanzi dello scrittore Andrea Camilleri, presentando in prima serata un altro episodio della saga del Commissario Montalbano.

La danza del gabbiano andrà in onda su Rai1 alle ore 21:25 proprio nella rete dove fu trasmesso per la prima volta il 21 marzo 2011. Ritorna dunque l’uomo delle forze dell’ordine tutto d’un pezzo in una nuova avventura che lo vede iniziare poeticamente l’episodio con quella che sembra una danza del gabbiano ma che in realtà non è niente altro che la sua morte.

Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano: la trama del film

Il Commissario Montalbano dopo aver assistito alla morte del gabbiano su di una delle sue amate spiagge torna subito al lavoro andando al commissariato di Vigata.

Dapprima si trova di fronte un proprietario di pescherecci che lo mette al corrente sul fatto che una delle sue imbarcazioni possa essere coinvolta in uno strano traffico, secondo lui quello di droga, Il commissario, rassicurando l’uomo di fornire il suo impegno per capire meglio la vicenda, si trova dopo di fronte al padre del collega Fazio, che lo avvisa di non avere sue notizie dalla sera prima.

Il personaggio protagonista interpretato da Zingaretti cerca così di rassicurare il padre del collega dicendogli che aveva sentito il figlio la mattina, avendolo mandato a compiere una missione per suo conto.

Tutto ciò però non è vero e le rassicurazioni del commissario al padre di Fazio sono solo di facciata, dato che anche lui non sa dove sia.

Sono questi i presupposti di questo episodio che vede nuovamente il commissario alle prese con pericolose rivelazioni intorno alla sparizione di Fazio e si troverà a risolvere l’ennesimo intricato caso.