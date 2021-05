Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Il mercoledì che sta per aprirsi per voi amici dell’Acquario sembra essere abbastanza positivo sotto quasi tutti i punti di vista! Giove muterà il suo aspetto, interrompendo l’influsso fortunato degli ultimi giorni, ma garantendovi alcune importanti migliorie e novità sia sul posto di lavoro che per quanto riguarda le vostre possibilità economiche!

Occhio solo alla sconveniente posizione della Luna, che crea qualche momento di confusione nel corso della giornata, spingendovi ad iniziare un gran numero di progetti ma senza riuscire ad impegnarvi veramente in nessuno. Questo momento è particolarmente positivo per voi single del segno!

Oroscopo Acquario, 19 maggio: amore

All’interno della vostra relazione stabile, cari Acquario, non dovreste essere interessati da nulla di marcatamente negativo o positivo! Dedicate il giusto tempo alla vostra dolce metà, presto gli astri sembrano avere qualcosa in serbo per voi!

Mentre voi amici single godrete di fantastiche opportunità di conquista nel corso di questo mercoledì, ma non senza un minimo d’impegno da parte vostra. Buttatevi e confessate i vostri sentimenti, sembra che qualcuno possa ricambiarli ma stia aspettando solo voi.

Oroscopo Acquario, 19 maggio: lavoro

Ottime anche le opportunità che vi attendono sotto il piano lavorativo, carissimi amici nati sotto l’Acquario! Ma dovreste solo prestare attenzione a cosa vi dedicate. Infatti, gli astri vi spingeranno ad intraprendere numerose strade diverse, iniziando tanti progetti contemporaneamente.

Il rischio è di non riuscire a dedicarvi veramente a nessuno di questi, lasciandoli tutti lì iniziati e mai conclusi, provando anche un certo senso di sconforto e fallimento.

Oroscopo Acquario, 19 maggio: fortuna

Molto bene per la Dea bendata della fortuna che sarà di notevole aiuto per la vita amorosa, qualsiasi sia la vostra condizione sentimentale. Voi amici impegnati potreste attendervi una bella notizia, mentre voi single dell’Acquario potreste finalmente ottenere quello che tanto desiderate!