Quanti chili hanno perso i concorrenti de L’Isola dei Famosi? La permanenza in Honduras ha messo a dura prova anche il fisico dei naufraghi e, nella puntata di questa sera, una breve clip ne riassume i cambiamenti. Fra quelli che hanno perso più peso Andrea Cerioli e Awed con ben 16 chili in meno: visibilmente dimagrita anche Valentina Persia.

Quanti chili hanno perso i naufraghi de L’Isola

L’Isola dei Famosi ha inevitabilmente messo a dura prova il fisico dei concorrenti, attanagliati dalla fame e stremati dalle fatiche della vita da naufrago. Ogni giorno che passa sono visibili sul loro corpo i segni di un dimagrimento continuo e costante, frutto di una dieta misera a base di pesce, riso e frutta.

Come ogni anno, anche nel corso di questa edizione sono stati resi noti i progressivi cambiamenti fisici cui i concorrenti hanno dovuto far fronte. Nel corso della puntata di questa sera, infatti, una breve clip ha confrontato il peso dei naufraghi prima del loro approdo in Honduras con quello attuale. Le differenze sono notevoli, specie in alcuni di loro che hanno sofferto più di altri la fame: scopriamo insieme di chi si tratta.

Awed e Andrea Cerioli i più dimagriti

La clip ha proposto solo alcuni dei concorrenti tuttora in gioco, confrontando il peso di prima con quello attuale.

Si nota così come Roberto Ciufoli, eliminato nel corso di questa puntata, sia partito con 75 chili in corpo e sia arrivato a 59, ben 16 in meno. Stesse identiche cifre per Awed. Anche Andrea Cerioli ha perso la bellezza di 16 chili, essendo sbarcato in Honduras con un peso di 80 chili ed essendo arrivato ad oggi con 64.

Proseguendo la scala in ordine decrescente, Valentina Persia ha perso 15 chili (da 75 a 60), Isolde Kostner 10 (da 60 a 50) e Fariba Tehrani 9 (da 55 a 46). Fra le naufraghe proposte dalla clip è Miryea Stabile ad aver perso il minor numero di chili: “solo” 6, essendo partita da 59 e arrivata oggi a 53.

Non sono stati conteggiati i concorrenti entrati da poche settimane, essendo ancora presto per valutare un loro radicale cambiamento.

