Riccardo Guarnieri contro Ida Platano ha avuto a che ridire nella puntata di Uomini e Donne del 18 maggio. Il Cavaliere ha infiammato di nuovo lo studio, dopo la lite con Armando Incarnato e le rivelazioni scottanti su Roberta Di Padua, di ieri.

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano dopo la lite di ieri

Riccardo Guarnieri ha attaccato anche Ida Platano nel corso della puntata del 18 maggio di Uomini e Donne. Chi si aspettava dalla puntata del 18 maggio un secondo round dell’epica lite tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua andata in onda ieri, non è rimasto deluso.

Il Cavaliere ha continuato a ripetere la sua verità in modo animato, con Roberta Di Padua che, intanto, gli urlava sopra: “Secondo me hai finto tu… Mi dissocio totalmente da quello che ha detto“.

Come se ciò non bastasse, anche Ida Platano continuava a inveire contro il Cavaliere: “Io dicevo che eravate messi d’accordo… Ti do fastidio io… Sto perdendo le staffe… Prima mi devi chiedere scusa e poi vai“.

Riccardo Guarnieri ha provato a evitarla a lungo, ma poi, vista la sua insistenza, ha dovuto replicare anche a lei: “Sempre a fare la piccola fiammiferaia“. La Dama pretendeva delle scuse, ma non s’è capito per cosa. Alla fine, il Cavaliere ha salutato tutti ed è andato via: “Voglio chiedere scusa a tutti… Grazie di tutto“.

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano, ma lei gira pagina

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano ha inveito a Uomini e Donne. La Dama, dopo la discussione, è scoppiata a piangere. Il motivo è, anche in questo caso, sconosciuto. Ida Platano ha giustificato tutto con l’emozione per una coppia già uscita dal programma, presente in studio, che aveva appena raccontato del futuro matrimonio: “Guardando loro mi emoziono… Sono bellissimi“.

Maria De Filippi ha consigliato alla Dama d’uscire con Gabriele.

Il Cavaliere si è trovato d’accordo: “Stupenda, anche io la guardo spesso“.

