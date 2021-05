Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni, con la quale nel 2016 ha avuto la sua prima figlia, Ginevra. Giornalista e conduttore di tg, da qualche tempo è anchorman di Studio Aperto. Dopo aver difeso in passato la sua compagna, Giambruno è tornato a parlare di lei rivelando alcuni dettagli sulla loro relazione.

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: il segreto del loro amore

In questi giorni, il settimanale Chi ha intervistato Andrea Giambruno giornalista e compagno della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Le dichiarazioni del conduttore di Studio Aperto sono state riportate da Today.it e rivelano alcuni retroscena sul suo rapporto di coppia.

“Quella famosa è Giorgia, non sono io. Sono il signor Meloni e ne sono orgoglioso” ha voluto precisare Giambruno, spiegando poi il segreto della loro unione. Il giornalista ha ammesso di fare i conti quotidianamente con una realtà tutt’altro che ordinaria, ma ha aggiunto di credere che la sua esperienza al fianco di Giorgia Meloni sia resa più semplice grazie alla loro bambina, nata nel 2016. “Non è una vita del tutto normale, ma a tenerci con i piedi per terra è Ginevra”.

Andrea Giambruno: come è nato l’amore con Giorgia Meloni

Proprio parlando del suo rapporto con la compagna Giorgia Meloni, Andrea ha voluto raccontare come è nato il loro amore.

I due si sono incontrati una sera, a Milano dietro le quinte della trasmissione Quinta Colonna. Il loro primissimo contatto è avvenuto in una maniera piuttosto originale e sembrerebbe essere stato causato dalla fame della politica. Ai tempi Giambruno era autore del programma e Giorgia era stata invitata come ospite. “. “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei risponde ‘E dammi sta banana’” ha rivelato a Chi.

“In una ripresa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana” ha aggiunto Giambruno. Compiendo un così semplice gesto però, il giornalista sarebbe rimasto travolto da un’inaspettata sensazione: “Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”.

Il primo appuntamento di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Dopo il loro primo incontro, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si erano poi rivisti lontani dagli studi televisivi e l’autore sembra ricordare alla perfezione quell’episodio così importante per la loro relazione.

“Una sera a Milano, ristorante fuori dai soliti giri, lei vestitino nero al ginocchio, stivaletti scuri e giacchetto di pelle” ha spiegato il giornalista, descrivendo l’outfit della sua compagna. “Bellissima lei, magnifico il momento” ha aggiunto romanticamente.

L’appuntamento si era poi concluso nel migliore dei modi per quella che ormai è da anni una coppia innamorata: con il loro primo bacio. Come ammesso da Giambruno, da allora non si sono più lasciati.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: matrimonio non in vista

Rispondendo alla curiosità di molti, Andrea Giambruno ha spiegato che lui e la sua compagna non hanno intenzione di sposarsi, poiché non ne sentono la necessità e si ritengono completi senza nozze.

Ultimamente la Meloni ha rivelato che dopo la prima figlia ci sono stati tentativi di avere un secondo figlio, che purtroppo non è mai arrivato. Proprio a proposito di Ginevra, Giambruno ha spiegato che è stata “cercata, voluta, non arrivata per caso” e l’ha definita “amore eterno”.