Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 19 maggio svelano che il clima in studio rimarrà piuttosto incandescente. Dopo due puntate di scontri, adesso altri due Cavalieri alzeranno i toni.

Riccardo Guarnieri ha sorpreso tutti aprendosi in rivelazioni importanti su Roberta Di Padua. Il Cavaliere ha riferito di un accordo segreto esistente tra lui e la bella Dama. Lo scopo di tale alleanza sarebbe stato quello di accrescere i followers di Roberta Di Padua. Tutto questo ai danni della redazione.

Oggi anche Armando Incarnato sarà al centro delle polemiche con Nicola Vivarelli.

Anticipazioni di Uomini e Donne: la sfilata della discordia

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 19 maggio, la produzione del dating show organizzerà un’altra sfilata.

Le Dame e i Cavalieri del parterre si sfideranno scegliendo degli outfit adatti a un dato tema.

L’argomento scelto in quest’occasione, riporta Il Vicolo delle News, è “Sogno di una notte di mezza estate“. Tra le varie contendenti alla gara di moda, Gemma Galgani farà parlare molto di sé per il suo Can can. La Dama farà vedere a tutti le sue coulotte rosa.

Da quest’esibizione nascerà uno scontro molto forte. Tina Cipollari attaccherà la Dama e Nicola Vivarelli interverrà in suo favore.

Anticipazioni di Uomini e Donne: lo scontro tra Nicola Vivarelli e Armando Incarnato

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Nicola Vivarelli difenderà Gemma Galgani dalle critiche di Tina Cipollari, dopo la sfilata. A questo punto interverrà nella discussione Armando Incarnato. Il Cavaliere napoletano asserirà che Nicola Vivarelli adesso difende la Dama, ma in passato l’ha presa in giro.

Gli animi si scalderanno, fino a quando Armando Incarnato arriverà a mettere in dubbio gli orientamenti sessuali dell’ex fiamma di Gemma Galgani.

Dopo le critiche di vari protagonisti dello studio, sarà Maria De Filippi a intervenire.

