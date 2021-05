Continua la settimana alle prese con le estrazioni del Million Day. Oggi mercoledì 19 maggio 2021 si terrà un’altra estrazione dei cinque numeri che formano la combinazione vincente del gioco. Scopri i numeri estratti del Million Day a partire dalle 19:00.

Million Day: i numeri vincenti di martedì 18 maggio 2021.

Million Day: come funziona il gioco

Il gioco del Million Day ha ormai trovato da tempo tanti appassionati da quando è stato istituito con la prima estrazione tenutasi nel 2018, inaugurando la caccia al primo premio che vale la vincita garantita in tutta le estrazioni di 1 milione di euro.

Infatti l’eventuale vincita del primo premio da parte di un giocatore non evita agli altri di mettere a segno la stessa vincita nella stessa estrazione, dato che il Million Day non è un gioco a Jackpot progressivo, come ad esempio accade con il SuperEnalotto dove chi mette a segno lo stesso punteggio vincente è destinato a dividere la somma da intascare.

La lotteria continua ad andare avanti ogni giorno con una nupva combinazione vincente che viene estratta alle ore 19:00 e dà la possibilità di vincere con 4 punteggi.

Per conoscere i numeri estratti e che compongono la combinazione vincente e verificare gli esiti delle proprie giocate è facile, basta andare sui siti affiliati a quello di Lottomatica, gestore delle giocate e dei pagamenti delle lotterie nel nostro Paese, oppure sulla pagina di Mediavideo dedicata al gioco ( la numero 782).

Puoi inoltre trovare i 5 numeri vincenti anche sul nostro giornale The Social Post a partire da qualche minuto dopo il sorteggio.

Million Day: come si gioca

Per partecipare basta eseguire una giocata con il pronostico dei 5 numeri estratti, scegliendoli tra quelli a disposizione. Giocando la cifra di 1 euro sarà possibile creare la propria combinazione scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno dal numero 1 (uno) al numero 55 (cinquantacinque).

Per mettere a segno una vincita basterà azzeccare con precisione uno dei 4 punteggi vincenti, che si caratterizzano per un pronostico corretto a partire da 2 numeri su 5 estratti fino ad individuarne 5 su 5.

Le vincite del Million Day sono prestabilite e non variano a seconda di quanti giocatori riescono a centrarle come in altre lotterie, ad esempio questo accade invece nel SuperEnalotto. Per questo motivo può capitare di ritrovarsi con più giocatori che riescono a centrare la combinazione vincente ed ognuno di loro sarà in grado di portarsi a casa l’intero premio messo in palio per quel tipo di punteggio.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo ed anche alle loro famiglie.