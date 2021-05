Un’impresa da Dio torna su Italia1 nella prima serata di mercoledì 19 maggio 2021. Al Box Office italiano, Un’impresa da Dio ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 3,9 milioni di euro. Il cast, la trama e le curiosità sul film uscito nel 2007 con la trana coppia formata da Steve Carell e Morgan Freeman.

Un’impresa da Dio: il cast del film in onda mercoledì 19 maggio 2021 su Italia 1

Un’impresa da Dio (dal titolo di Evan Almighty in lingua originale) è un film del 2007 diretto dal regista Tom Shadyac. Il regista è conosciuto dal grande pubblico per altre sue opere che lui stesso ha sia scritto che diretto come i film Ace Ventura – L’acchiappanimali, Bugiardo bugiardo e Una settimana da Dio (che hanno sancito il suo sodalizio lavorativo con l’eccentrico Jim Carrey) ed anche Il professore matto.

Il film Un’impresa da Dio è da considerarsi uno spin-off di Una settimana da Dio fortunata opera del 2003. Il ruolo del protagonista Evan Baxter questa volta è toccato a Steve Carrell, simpatico attore noto per i ruoli comici che lo hanno visto trionfare anche come miglior attore in una serie per The Office. Nei panni di Dio invece è stato confermato anche per questo capitolo l’attore premio Oscar Morgan Freeman.

Altri interpreti del cast sono gli attori che interpretano i famigliari di Evan come la moglie Joan che vede l’attrice Lauren Graham ed i figli Dylan Jordan e Ryan interpretati dai giovani attori Johnny Simmons, Graham Phillips e Jimmy Bennett.

Un’impresa da Dio: la trama del film

La vita di Evan e della sua felice famiglia viene sconvolta da una richiesta inaspettata: Dio gli affida il compito di costruire un’Arca, riproponendo quanto fatto da Noe. Dopo svariati tentennamenti Evan si lascia convincere ed accetta il compito affidatogli, iniziando a costruire l’Arca in vista dell’alluvione predetta da Dio. Iniziano così l’avventura di Evan, sempre più simile ad un personaggio biblico, e della sua famiglia che viene visa da tutti gli altri con diffidenza e mal giudizio tanto che le autorità cercheranno di mettersi di traverso alla sua impresa.