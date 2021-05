Amore Criminale, penultima puntata del 20 maggio 2021: stasera con la storia di Norina, le anticipazioni

Stasera giovedì 20 maggio torna Amore Criminale con la quinta e penultima puntata del programma che denuncia storie di violenza sulle donne. A fare da filo conduttore nella ricostruzione delle storie, come sempre, è la conduttrice Veronica Pivetti.

Amore Criminale anticipazioni: stasera la storia di Norina

La puntata di stasera giovedì 20 maggio ore 21.20 su Rai3 sarà dedicata alla storia di Norina Matuozzo, 34enne con due figli di Napoli. Norina è una donna carismatica e non vuole dipendere da nessuno, tant’è che appena maggiorenne trova lavoro in una fabbrica nella zona di Secondigliano. Una mattina, mentre aspetta l’autobus per recarsi a lavoro, incontra Salvatore Tamburrino.

Inizialmente nessuno sa, compresa lei, che Salvatore è il braccio destro del boss mafioso Marco Di Lauro, camorrista latitante dal 2004. La relazione procede bene e Norina rimane presto incinta ma durante la gravidanza il compagno viene arrestato e condannato a 7 anni di carcere con l’accusa di omicidio. Norina è irremovibile nonostante le pressioni esterne e decide ugualmente di sposare il compagno in prigione.

Il femminicidio davanti ai figli

La relazione continua a distanza, tra biglietti e promesse che fanno vivere Norina in attesa della scarcerazione, della favola.

Una volta uscito dal carcere però Salvatore si rivela essere un marito violento e possessivo che la controlla assiduamente e non la lascia lavorare. Dopo la nascita del secondo figlio, la situazione diventa sempre più insostenibile. Norina ha paura e vuole scappare.

La donna raggiunge l’apice della frustrazione quando scopre i tradimenti da parte del marito. Stanca e arrabbiata torna dai suoi genitori con i due figli decisa a non rivederlo mai più, ma l’uomo non accetta l’idea che possa rifarsi una vita senza di lui. Così, il 2 marzo 2019 Salvatore spara e uccide Norina davanti ai figli e ai genitori di lei.

Dopo Amore Criminale lo spin-off Sopravvissute

Subito dopo Amore Criminale sarà trasmesso in seconda serata lo spin-off Sopravvissute con Matilde D’Errico. La tematica centrale è sempre quella della violenza sulle donne ma stavolta sono le stesse protagoniste che ricostruiscono le loro delicate storie di vita.

Amore Criminale: gli ascolti della puntata di giovedì scorso

Rimangono stabili gli ascolti per Amore Criminale. Tutte le puntate trasmesse sono riuscite a superare un milione di telespettatori, dimostrando un certo interesse da parte del pubblico sul delicato tema dei femminicidi.

La puntata di giovedì scorso ha raggiunto 1.600.000 ascolti, con uno share del 6,8%, rimanendo dietro a Un passo dal cielo 6 che con i suoi 5.015.000 spettatori conferma il primato in termini di audience del giovedì sera. Altrettanto seguito è stato lo spin-off del programma Sopravvissute con Matilde D’Errico: con 1.049.000 si posiziona al primo posto per gli ascolti della seconda serata, superando Porta a Porta e Mytonauta.