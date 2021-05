Nell’ultima puntata di Amici, la finale, si sono sfidati 5 concorrenti: i tre cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni (arrivato all’ultima sfida) e i due ballerini Alessandro e Giulia, poi vincitrice. Deddy, pur non essendo riuscito ad arrivare alla finalissima, ha avuto un grandissimo successo in radio e presso le case discografiche, tanto che ha firmato un contratto con Warner Music Italy.

Deddy: chi è il cantante torinese protagonista di Amici 20

Dennis Rizzi, in arte Deddy, è un cantautore torinese nato il 15 settembre del 2002. Da sempre la musica ha rappresentato per lui uno sfogo, un modo per esprimere le proprie insicurezze e fragilità.

Dopo aver lavorato qualche mese come parrucchiere, ha deciso di provare a fare della musica la propria vita. Così si è iscritto ad Amici, e dopo un lunghissimo percorso, ricco di imprevisti e ostacoli, è riuscito ad arrivare alla puntata finale.

Qui il suo percorso si è fermato: a trionfare nella categoria canto è stato infatti Sangiovanni, che a sua volta si è dovuto arrendere di fronte alla preferenza del pubblico per la fidanzata Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20.

Deddy dopo Amici 20 parla della realizzazione dei suoi sogni

Anche se, purtroppo, non è riuscito ad arrivare allo scontro finale, Deddy ha avuto un successo straordinario.

Così venerdì 14 maggio è uscito il suo primo EP, prodotto dalla Warner Music Italy, che si chiama Il cielo contromano. All’interno del disco vi sono sette tracce, tra cui la canzone che ha dato il nome all’album e che si è aggiudicata il riconoscimento di disco d’oro, e il singolo Zero Passi, che sta raggiungendo ascolti altissimi.

Il 17 maggio Deddy è riuscito a organizzare un grande firma copie presso la Mondadori Megatore di Piazza del Duomo, a Milano, avvicinandosi sempre di più ai suoi sogni. Il significato del singolo lo spiega lui stesso in un’intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni: “Oggi sono a ‘zero passi’ da tutte quelle persone che come me hanno un sogno e lo seguono, cercano di realizzarlo.

Oggi sono a ‘zero passi’ da loro”.

Deddy è riuscito davvero a sfondare nel mondo della musica, e ciò che più lo rende felice è poter essere d’ispirazione per qualcun altro: “Tanti messaggi ricevuti su Direct dove le persone si ritrovavano in me e iniziavano a seguire i loro sogni, a inseguirli e facevano di tutto per realizzarli; sapere che io sono stato d’ispirazione è una bellissima cosa” ha dichiarato.