Dennis Rizzi, in arte Deddy, è uno dei finalisti di Amici, il talent show di Maria de Filippi arrivato alla sua 20° edizione. Torinese di nascita, Deddy compirà 20 anni il 30 maggio. Animato da una grande passione per la musica, entra nella scuola di Amici vincendo con l’inedito Nella notte una sfida di canto contro Giulio Musca. A richiedere la sfida era stato Rudy Zerbi, il quale è diventato poi il suo professore.

Deddy: l’infanzia segnata dalla separazione dei genitori

“L’inchiostro a volte serve solo a ricordare”, recitano i versi del suo inedito Il cielo contromano, ma per Deddy l’inchiostro e la musica sono stati fin da piccolo anche gli strumenti per sfogare le sue emozioni.

Quando era ancora un bambino vive con dolore la separazione dei genitori, dei quali non riesce a parlare facilmente in pubblico. In una lezione di canto si confida con la vocal coach e dice “io non nego le mie insicurezze, mi hanno portato ad essere quello che sono”.

Dietro le insicurezze si cela però un giovanissimo cantautore che oltre a scrivere canzoni ha lavorato anche come barbiere nella sua città.

La carriera prima e dopo l’ingresso ad Amici

A ottobre 2020 pubblica il suo primo inedito su Spotify, Forti e fragili che registra subito grandi successi.

Entra nella scuola e continua a scrivere numerosi pezzi, tra cui: Nella notte, Ancora in due, e la recentissima 0 passi. Ma questo è solo l’inizio: il 14 maggio uscirà il suo primo EP, Il cielo contromano.

Criticato da alcuni per la sua somiglianza con Ultimo, per la mancanza di originalità nel timbro e nella melodia, Deddy non si è dato per vinto e ha dimostrato il suo talento assicurandosi un posto nella finale di Amici del 15 maggio, insieme a Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni e Alessandro Cavallo. Il suo accesso alla finale è stata una vera rivelazione.

I finalisti dovevano essere infatti 4, ma a sorpresa ne è stato selezionato un 5°, Deddy.

Deddy, finalista di Amici: la fidanzata e vita privata

Deddy oltre a trovare la sua strada musicale, nella casa di Amici pare aver trovato anche l’amore. Si tratta di Rosa Di Grazia. I due vivono una storia sotto i riflettori, realizzano una coreografia insieme e si lasciano andare ad aperte dichiarazioni: “ti amo tantissimo”, dice Rosa a Deddy a telecamere accese. La vocazione romantica dei suoi testi sembra quindi aver trovato un dolce compimento.

“Tu a volte fai il bullo di periferia – lo incalza Maria in seguito a un contrasto con Rudy, ma, continua la conduttrice – non ti corrisponde perché non lo sei”.

A riprova della sua natura romantica, Deddy svela una speciale lettera scritta dalla mamma in occasione dei suoi 18 anni che lui porta sempre con sé: “il mio bimbo”, lo chiama con affetto.