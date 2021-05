Andrà in onda domani, sabato 8 maggio, l’attesa semifinale di Amici 2021, e tra le anticipazioni dell’appuntamento serale con talent di Maria De Filippi spuntano i nomi dei finalisti tra Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia, Sangiovanni, Serena e Tancredi.

Amici 2021 anticipazioni semifinale: chi sono i finalisti

Tutto pronto per la messa in onda della puntata numero 9 del serale di Amici 20, e i motori delle anticipazioni ruggiscono. È la vigilia dell’attesa semifinale, che domani, 8 maggio, terrà compagnia al pubblico di Canale 5 con nuove sfide, ma anche nuove eliminazioni in vista della pagina finale del talent di Maria De Filippi.

È un momento su cui il pubblico ha investito un grande bagaglio di curiosità e aspettative, dato che si deciderà chi saranno i 4 finalisti dell’edizione 2021.

Poche ore fa, Il Vicolo delle News ha dato in anteprima 3 di questi nomi, emersi perché la puntata che andrà in onda è già stata registrata. Secondo le anticipazioni non si inizierà con un sorteggio, ma con le esibizioni (un allievo per squadra) dei ragazzi.

A sfide concluse, secondo quanto trapelato saranno 2 cantanti e una ballerina ad agguantare un posto in finale: Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even.

Nell’ultima puntata, dunque, il pubblico vedrà ancora in gara la coppia che ha catalizzato le attenzioni in questa edizione, cioè quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile.

Amici 2021 anticipazioni: 3 eliminazioni nella semifinale

Nel corso della semifinale ci saranno quindi 3 eliminati, ma non è noto chi sarà il quarto finalista insieme ad Aka7even, Giulia e Sangiovanni. Sempre Il Vicolo delle News ha inoltre fatto trapelare due novità importanti due dei. concorrenti.

Si tratta di Giulia e Alessandro: la prima vincerà la Prova Tim, mentre il secondo riceverà una sorpresa relativa a un musical nel progetto Broadway Milano.

Non resta che attendere sabato sera per scoprire chi passerà tra all’ultimissima puntata tra Deddy, Serena, Alessandro e Tancredi.