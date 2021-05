Amici di Maria De Filippi sta giungendo al termine e la tensione si sta facendo sempre più grande. I ragazzi stanno iniziando a mostrare i primi segni di cedimento e perfino Sangiovanni, che solitamente non mostra le sue debolezze, ha vissuto attimi di profonda crisi. Dubbi, timori e ricordi di un passato infelice hanno preso il sopravvento su di lui in queste ore, portandolo a discutere anche con la sua fidanzata Giulia. Solo un intervento di Maria De Filippi è riuscito a risolvere la situazione.

Sangiovanni in preda ai dubbi: “All’ultima non ci arrivo”

In seguito alla terzultima puntata di Amici, Sangiovanni si è sfogato con Giulia esprimendo i suoi dubbi in merito alle esibizioni portate sul palco del talent.

“Non mi sembra che sia piaciuto tanto, anche la reazione del pubblico, non è che sia stata proprio…” ha notato dispiaciuto il ragazzo. “All’ultima non ci arrivo Giulia” ha continuato pensando alla finale del programma. “Poi non è che son proprio il migliore carattere del mondo– ha continuato portando avanti una pessimistica autocritica- io sono sempre quello forte, anche se magari non è così no? Perché questo è il mio modo di essere”.

Non trovandosi d’accordo con l’opinione del fidanzato, Giulia gli ha domandato di non ripetere più questo tipo di affermazioni, assicurandogli di credere in lui e nel suo talento.

Nei giorni successivi, i ragazzi hanno continuato confrontarsi sull’argomento arrivando a discutere. Le incomprensioni gli hanno allontanati al punto tale da rendere necessario un intervento di Maria De Filippi.

La lite fra Giulia e Sangiovanni: l’intervento di Maria

Come mostrato nel corso dell’ultima puntata del day time di Amici, dopo aver discusso con Sangiovanni, Giulia si è mostrata molto fredda nei suoi confronti. I due si sono separati dal gruppo per parlare delle loro incomprensioni, ma vedendo che la coppia non giungeva a una soluzione Maria De Filippi ha deciso di intervenire.

In particolar modo, la conduttrice ha cercato di far riflettere la ballerina su alcuni aspetti del carattere di Sangiovanni, che tende a mostrarsi come forte e si rende sempre disponibile a sostenere gli altri, ma che a sua volta porta con sé delle dolorose ferite ancora aperte. “Giulia tu sai alcune cose di Sangio che appartengono un po’ al passato suo?” ha esordito la conduttrice, facendo crollare il ragazzo in una crisi di pianto.

“È il motivo per cui a volte fa fatica a parlare e urla un po’ di rabbia.

A volte sentirsi isolati, non capiti, fra virgolette diversi, ma non accolti ma proprio per questo allontanati con magari qualcuno di più adulto che ti dice che tanto tu nella vita non puoi combinare nulla…i modi per reagire possono essere tanti”. Maria ha ripercorso il passato di Sangiovanni, che ha sofferto molto perché non compreso: “Inizialmente pensi ‘non è giusto’, poi pensi ‘non è vero’, poi ti viene rabbia, poi ti chiudi in una stanza e vorresti spaccare tutto e magari dai i pugni contro il muro e ti fai male e poi capisci che forse se scrivi una canzone la tua rabbia la sfoghi in una penna e riesci in qualche modo a canalizzarla, senza fare del male a te stesso e agli altri”.

Maria De Filippi su Sangiovanni: “Pensi di dover essere forte”

Mentre i ragazzi erano stesi sul letto della loro stanza, la De Filippi ha continuato a portare a galla tutti i “mostri” del passato di Sangiovanni, che con il viso raccolto fra le mani piangeva osservato da una Giulia commossa. “Quando pensi di essere riuscito in una cosa, l’hai attraversata, passata e forse in qualche modo cercato di superarla, pensi di dover essere forte ed aiutare gli altri e proteggerli, in realtà poi proteggi gli altri e non proteggi te stesso perché non c’è nessuno che ti accorge che magari in quei momenti fai fatica” ha osservato.

La conduttrice ha ricordato come Sangiovanni appaia sicuro sul palco, proprio perché lì sente di essere nel posto giusto, con la possibilità di fare ciò che lo fa stare meglio.

Il consiglio di Maria De Filippi a Giulia: “Ha bisogno di attenzione”

Riferendosi in particolar modo a Giulia, Maria le ha spiegato che è necessario che lei si accorga della parte più sincera e fragile del carattere di Sangiovanni, che spesso nasconde “perché quando l’ha fatta vedere lo hanno allontanato e gli hanno detto che doveva stare per conto suo, perché nessuno lo avrebbe capito”. La conduttrice ha osservato come le sue canzoni parlino sempre dell’intenzione di difendere il più debole. “Quando lui ti dice ‘mi piaci senza trucco’ è perché gli piace la persona esattamente com’è, non condizionata” ha aggiunto, dando voce ai pensieri che probabilmente Sangiovanni non sarebbe riuscito a esternare. “Lui ha appena compiuto 18 anni…”ha ricordato, invitandola a comprendere la grande pressione percepita dal ragazzo in questo momento.

“Quello che ti dico, è che forse ha bisogno di attenzione anche lui e di comprensione, perché se arrivi a dare dei pugni sulle pareti vuol dire che proprio non sai più come uscirne” ha ancora spiegato sciogliendo i nodi delle loro incomprensioni. “Ogni volta che a te sembra che non capisca, non è così Giulia” ha concluso, suggerendole di notare come Sangiovanni cerchi di sfogare le sue continue ansie in gesti apparentemente insensati, come l’alzare il tono di voce per la rabbia o il muovere freneticamente le dita nei momenti di tensione.

Giulia chiede scusa a Sangiovanni

Maria ha esortato ancora una volta Giulia a cercare di comprendere il suo fidanzato e poi ha salutato entrambi, lasciandoli in silenzio nella loro camera. Mentre Sangiovanni continuava a piangere, la ballerina lo ha abbracciato, sussurrandogli all’orecchio “scusa”. I due si sono poi coricati sul letto e Giulia ha asciugato le lacrime del cantante, ribadendo nuovamente il suo dispiacere per quanto accaduto. “Scusami tu se ho urlato” le ha detto invece Sangiovanni con un filo di voce, stanco dopo la lunga crisi di pianto.

