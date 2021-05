A pochissimi giorni dalla fine della 20° edizione di Amici, Lorella Cuccarini scrive una lettera tramite social alla conduttrice del talent, Maria de Filippi. L’ex ballerina, a capo di una delle 3 squadre di allievi insieme ad Arisa, si lascia andare a parole “a cuore aperto” su Instagram.

Lorella Cuccarini: la “lettera” a Maria de Filippi su Instagram

“Cara Maria, oggi c’è posta per te”. Così esordisce Lorella sotto il suo ultimo post di Instagram, con un chiaro riferimento all’altro ben noto programma di Maria de Filippi, in onda ogni sabato sera su Canale 5. Sorridente, sul prato, in una giornata di sole, l’ex ballerina si ritrae con una busta tra le mani.

Dopo una breve premessa, “Penso che il pubblico debba sempre sapere la verità e su questo io non mi tiro mai indietro”, Lorella Cuccarini si confida. “Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere” continua. Di quale ambiente sta parlando? È probabile che il riferimento sia alla delusione arrivata in seguito alla recente esperienza negativa dell’ex ballerina alla Vita in diretta.

Lorella Cuccarini e la lettera a Maria De Filippi: la sua esperienza ad Amici

Dopo un’esperienza negativa, Lorella rinasce proprio grazie a Maria.

Continua Lorella sotto la foto rivolgendosi alla conduttrice di Amici: “Sei arrivata tu. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte e mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca”. E poi ancora: “In cambio, non hai chiesto nulla”. Ad Amici Lorella Cuccarini pare abbia trovato quindi un ambiente stimolante e accogliente. Ciò le ha permesso di vivere un’esperienza talmente positiva da spingere l’ex ballerina a ringraziare pubblicamente Maria con parole di stima e affetto.

Le frasi finali hanno davvero il sapore di una dedica a cuore aperto a un’amica: “Qualunque cosa mai ti servisse Maria, tu chiama e io vengo a prenderti. Oggi e sempre. Grazie”.

Lorella Cuccarini e la lettera: i commenti dai fan

Sotto il post, una pioggia di commenti di apprezzamento da parte di fan e di altri personaggi noti della tv. Monica Leofreddi dice: “Lorella, la tua lettere a Maria è molto bella“; altri utenti invece ritengono che “Maria scegliendoti, è andata a colpo sicuro“. Le belle parole di Lorella lasciano infatti trasparire una collaborazione sincera tra due donne dello spettacolo e una non scontata solidarietà tutta al femminile.