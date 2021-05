Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi amici dell’Ariete, la Luna è uscita definitivamente dalla vostra orbita, ma questo non significa che il vostro venerdì sarà negativo! Grazie a Mercurio e Venere dalla vostra parte dovreste godere di un’ottima efficienza e produttività sul posto di lavoro, ma avranno anche un’importante influenza sulla vostra vita amorosa!

I contatti con le persone che costellano la vostra vita sono particolarmente sereni e lieti, mentre se steste cercando di ottenere una qualche gratificazione sul lavoro questa giornata sembra volervi decisamente accontentare!

Oroscopo Ariete, 21 maggio: amore

Ottime prospettive vi attendono sotto il punto di vista sentimentale nel corso di questo bel venerdì, cari Ariete! Nel caso siate da tempo impegnati in una relazione sentimentale, questa giornata vi garantirà un nuovo livello di contatto e unione con la vostra dolce metà!

Mentre voi amici single potreste comunque decidere di buttarvi in un qualche tentativo di conquista anche se gli astri non vi promettono nulla, ma non si sa mai cosa possa succedere!

Oroscopo Ariete, 21 maggio: lavoro

La giornata di venerdì, però, sarà particolarmente proficua soprattutto dal punto di vista lavorativo, dove grazie alla rinnovata efficienza che vi anima saprete ottenere veramente il massimo dalle vostre capacità! Se aveste qualche progetto in mente, fine a indirizzarvi verso il futuro che vorreste, allora non abbiate paura a dargli un via definitivo, questa giornata accentua notevolmente le vostre possibilità, approfittatene!

Oroscopo Ariete, 21 maggio: fortuna

L’influsso che la Dea bendata della fortuna potrebbe garantirvi in giornata è piuttosto ridotto, ma è comunque un’ottima notizia! Soprattutto voi single dell’Ariete potreste giovarne, incappando in una qualche nuova conoscenza particolarmente entusiasmante!