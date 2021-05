Oroscopo di domani 21 maggio 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Oroscopo Ariete

Voi nati sotto il segno dell'Ariete in questo bel venerdì dovreste godere di un'ottima efficienza e produttività sul posto di lavoro! Anche i vari rapporti che animano il vostro cuore sembrano poter essere accentuati!

Oroscopo Toro

Amici del Toro, il vostro venerdì sembra essere decisamente ottimo, grazie anche alla bella presenza della Luna!

Una nuova energia, unita ad una grinta accentuata, vi permetteranno di raggiungere dei traguardi lavorativi.

Oroscopo Gemelli

Cari Gemelli, quella di venerdì sarà per voi una giornata abbastanza altalenante tra il positivo e il negativo. Nulla di troppo brutto dovrebbe capitarvi, non preoccupatevi, ma non aspettatevi neanche grandi opportunità.

Oroscopo di domani di 21 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Cancro

Carissimi nati sotto il Cancro, sembra configurarsi un venerdì abbastanza bello per voi, grazie ad alcuni pianeti veramente positivi! Ma Plutone vi spinge a qualche cambiamento, che potrebbe anche essere sofferto.

Oroscopo Leone

Amici del Leone, la giornata che vi attende venerdì non sembra essere entusiasmante al massimo, ma neppure negativa. Sembrano potervi attendere, al più, alcuni problemi di tipo economico, facilmente risolvibili!

Oroscopo di domani di 21 maggio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Vergine

Il venerdì che vi attende all'orizzonte, carissimi Vergine, sembra essere decisamente positivo, dopo alcuni giorni difficoltosi. Vi attende una serata meravigliosa, dopo una soddisfacente giornata lavorativa!

Oroscopo Bilancia

Cari Bilancia, nel corso di venerdì la Luna sembra volervi mettere davanti ad alcuni ostacoli leggermente impegnativi.

Nulla di brutto, non preoccupatevi, ma potreste chiedere l'aiuto di qualcuno per superarli.

Oroscopo Scorpione

Amici nati sotto lo Scorpione, quella di venerdì sembra essere una giornata caratterizzata da un ottimo umore per voi! Siete davanti ad una buona fase di recupero dalle avversità, cercate di approfittarne!

Oroscopo Sagittario

Voi del Sagittario purtroppo sembra che dobbiate stringere ancora un attimo i denti.

Questo venerdì non sembra godere di grandi possibilità, mentre voi potreste sentirvi leggermente nervosi e irritati.

Oroscopo Capricorno

La giornata che sta per aprirsi al cospetto di voi cari Capricorno sembra essere leggermente travagliata per la sfera amorosa. Occhio in particolare alla vostra relazione che non sembra essere esattamente appagante.

Oroscopo Acquario

Amici dell’Acquario, un generale senso di affaticamento e un animo malinconico sembrano caratterizzare il vostro venerdì.

Nulla di grave, basterà andare dritti sulla vostra strada, senza darci troppo peso!

Oroscopo Pesci

Cari Pesci, l'aspetto professionale della giornata di venerdì sembra essere sostenuto da alcuni transiti veramente buoni! Solo una leggera stanchezza potrebbe cogliervi a fine turno, ma tutto procede abbastanza bene!

