Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, il vostro venerdì, come d’altronde quasi tutti gli ultimi giorni, non si può dire propriamente positivo, ma neppure negativo! Venere e Mercurio continuano a sostenervi in maniera abbastanza importante, ma senza riuscire ad avere una grandissima influenza nei vari aspetti della vostra vita.

I vostri vari piani e progetti, sia per il presente che per il futuro, sembrano essere fermi in una situazione di stallo, senza andare avanti ma fortunatamente anche senza tornare indietro. L’aspetto lavorativo potrebbe essere abbastanza gratificante, ma quello amoroso richiederà qualche piccolo sforzo in più.

Leggi l’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni

Oroscopo Gemelli, 21 maggio: amore

Voi Gemelli impegnati in una relazione stabile potreste essere chiamati, nel corso di questo venerdì, ad affrontare una qualche tipo di problema all’interno della vostra coppia.

Non sembra essere qualcosa che interessa direttamente il rapporto, quanto piuttosto forse dei problemi patrimoniali o economici. Con il supporto del vostro partner non dovreste faticare a trovare una soluzione congeniale, fermatevi un attimo a ragionare!

Oroscopo Gemelli, 21 maggio: lavoro

Il piano lavorativo della giornata di venerdì sembra configurarsi come particolarmente entusiasmante e gratificante! Non aspettatevi chissà quale grande opportunità o novità ad attendervi, gli astri non le favoriscono, dovrete aspettare ancora qualche settimana. Tuttavia, un buon senso di soddisfazione per quello che fate e riuscite a chiudere in giornata potrebbe accompagnarvi verso una bella serata!

Oroscopo Gemelli, 21 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata non sembra essere né particolarmente marcato, né così tanto presente nel vostro venerdì carissimi Gemelli. Nulla di cui preoccuparsi, andate semplicemente oltre e non preoccupatevene, non è un aspetto negativo!