Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi amici del Capricorno, questo venerdì sembra non avere nulla di buono in serbo per la vostra vita amorosa, qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale. La relazione stabile che anima il vostro cuore sembra essere particolarmente agitata e nervosa, in un generale clima di scarso coinvolgimento sentimentale.

Sarete, però, investiti da un’ottima socialità, che vi spingerà a frequentare alcune persone nuove oltre che qualche ambiente a cui non siete abituati! Seppur anche il lavoro potrebbe non darvi soddisfazioni, sotto questo punto di vista tutto dovrebbe procedere al meglio!

Leggi l’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 21 maggio: amore

Occhio alla vostra situazione sentimentale, carissimi Capricorno. La vostra relazione sembra essere insoddisfacente e non paiono esserci grandi possibilità per recuperare ora come ora. Nel caso foste saturi, allora non abbiate paura a prendere la vostra decisione, anche se potrebbe rivelarsi leggermente sofferta all’inizio.

Poche opportunità attendono voi amici single, ma non dovrebbero comunque impedirvi di uscire a divertirvi, qualcosa potrebbe comunque nascere!

Oroscopo Capricorno, 21 maggio: lavoro

La giornata lavorativa dovrebbe regalarvi alcune importanti possibilità e dovreste essere in grado di portare a termine qualsiasi mansione. Tuttavia, nonostante questo clima positivo per il lavoro, un generale senso di insoddisfazione potrebbe riflettersi in anche in questo ambito, facendovi sentire poco appagati e gratificati.

Oroscopo Capricorno, 21 maggio: fortuna

Infine, la Dea bendata della fortuna è distante dalla vostra orbita celeste, ma mantiene comunque un occhio di riguardo per voi nati sotto il Capricorno! Non si sa dove si farà sentire, ma lasciatevi stupire e ne godrete ancora più a fondo!