Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, nonostante i suoi recenti movimenti, la Luna continua ad avere un aspetto prevalentemente negativo per voi, unito anche a quello di Mercurio e Venere. Questo venerdì sembra essere poco agevole per voi, causandovi qualche tipo di irritazione in alcuni momenti della giornata e rallentando notevolmente i vari piani che vi eravate messi in testa.

Sono diversi giorni che le cose non vanno molto bene per voi e potreste un po’ aver perso la fiducia in voi stessi. Ma ricordatevi sempre che la ruota gira, e quando bisogna attraversare dei periodi molto complicati è perché alla fine ci saranno enormi soddisfazioni ad attendere!

Leggi l’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 21 maggio: amore

Nel caso siate impegnati in una relazione gratificante, carissimi Sagittario, non dovreste affrontare alcun tipo di problema in giornata! Anzi, cercate nel supporto che la vostra dolce metà può darvi la via di fuga da tutte queste brutte preoccupazioni che vi colgono.

Voi single forse potreste far meglio a lasciare un attimo perdere la ricerca dell’amore eterno, non vale la pena riempirsi la testa di altre illusioni, preoccupazioni e delusioni.

Oroscopo Sagittario, 21 maggio: lavoro

Il lavoro non dovrebbe causarvi grossi problemi nel corso di questa venerdì, purché sappiate tenere a bada i vostri sentimenti negativi. Evitate di rispondere male nel caso qualcuno sollevasse un qualche tipo di questione con voi e rinunciate a seguire a testa bassa le vostre ambizioni e i progetti per il futuro, non sono affatto favoriti.

Oroscopo Sagittario, 21 maggio: fortuna

Infine, la Dea bendata non sembra volersi ritagliare alcuna influenza nella vostra giornata. Il suggerimento è quello di evitare alcuni investimenti che potrebbero venirvi proposti, oltre a valutare veramente bene quella nuova opportunità lavorativa, che forse non è così positiva come appare.