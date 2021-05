Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, nel corso di questo venerdì la Luna lascerà la vostra orbita, interrompendo il suo influsso benefico. Ma non si tratta di una cosa eccessivamente negativa, potrebbe portarvi al più qualche problema di tipo economico, magari una spesa imprevista e abbastanza ingente. Ma Mercurio, dall’altra parte, vi guida verso alcuni accordi e affari particolarmente vantaggiosi, specialmente nel caso in cui siate dei liberi professionisti!

Qualche piccola incertezza potrebbe cogliere voi amici single, rischiando di dubitare della persona a cui state rivolgendo le vostre attenzioni, ma non fate mosse azzardate.

Oroscopo Leone, 21 maggio: amore

Bene per le coppie che dovrebbero un buon momento di tranquillità e serenità, senza grossi temporali alle porte. Occhio solo a non correre troppo, i progetti per il vostro futuro personale non sono particolarmente favoriti ora come ora.

Mentre voi single del Leone potreste essere davanti ad un piccolo sconforto, che vi farà dubitare delle vostre possibilità, spingendovi a pensare che scappare sia la scelta migliore, ma cercate di evitarlo, pensandoci bene a fondo!

Oroscopo Leone, 21 maggio: lavoro

L’aspetto lavorativo sembra essere reso particolarmente lieto da alcuni ottimi transiti che interesseranno la vostra orbita! Nel caso siate liberi professionisti o imprenditori, sarete guidati verso alcuni affari veramente vantaggiosi. Mentre anche i progetti generici e le mansioni abituali sono facilitati, garantendovi la chiusura della giornata senza stress o fatiche eccessive!

Oroscopo Leone, 21 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, però, sembra essere quasi completamente assente dalla vostra giornata di venerdì, cari Leone. Nulla di sconvolgente, state tranquilli, basterà non farci affidamento e non ne sentirete il peso dell’assenza!