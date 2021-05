Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi Vergine, la Luna entrerà nella vostra orbita in questo radioso venerdì, con una notevole influenza positiva nella vostra vita! In particolare, dovrebbe rendervi la giornata lavorativa particolarmente gratificante ed energica, che vi permetterà di concludere facilmente ogni mansione e incarico!

Mercurio è leggermente dispettoso nei vostri piani astrali, ma il luminare notturno, unito a Marte e Urano, dovrebbero facilmente mitigarne gli effetti negativi! Dovreste godere di una fantastica serata in compagnia di qualcuno che vi rende veramente felici!

Leggi l’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni

Oroscopo Vergine, 21 maggio: amore

Sotto il piano sentimentale, Marte dovrebbe rendere le cose tra voi e il vostro partner leggermente più semplici e coinvolgenti, soprattutto dal punto di vista erotico e sessuale. Occhio però, perché sembrate ancora mancare di sintonia e il periodo non è certamente dei più gratificanti da questo punto di vista.

Occorrerà aspettare ancora un po’, continuando a tenere duro, presto tutto dovrebbe migliorare notevolmente!

Oroscopo Vergine, 21 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro sarete completamente sostenuti dalla buonissima Luna, cari amici della Vergine! Grazie a lei dovreste riuscire a sbloccare una situazione o un progetto che da giorni vi fanno penare eccessivamente, magari riuscendo anche a concluderli andando oltre una volta per tutte. Qualche bella soddisfazione vi attende in questo ambito, impegnatevi e non fatevela scappare che ne avete bisogno!

Oroscopo Vergine, 21 maggio: fortuna

Benino anche per l’influsso della Dea bendata della fortuna, ma non avrà neanche lei un’enorme influenza, carissimi amici nati sotto la Vergine. Forse spingerà voi single verso qualche conoscenza, oppure potrebbe aiutarvi a decidere in merito ad un investimento.