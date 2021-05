Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Cari Toro, la giornata di venerdì sembra essere decisamente buona per voi, con una Luna in ottimo aspetto nei vostri piani astrali, accompagnate anche da Urano, Marte e Giove. Tutti questi pianeti positivi avranno importanti ripercussioni su tutti gli aspetti della vostra vita, dalle relazioni, fino al lavoro!

Il pianeta rosso si occuperà proprio di questo ultimo aspetto, rendendovi energici e grintosi per ottenere qualsiasi cosa vogliate. Grandi opportunità attendono tutti voi amici single, purché lasciate a casa la vostra timidezza!

Oroscopo Toro, 21 maggio: amore

Per le coppie stabili questo venerdì non dovrebbe avere nulla di concreto o emozionante in serbo, solo un generale senso di gratificazione e di felicità! Ma voi single del Toro sarete investiti da una grande quantità di influssi positivi, che oltre ad accentuare le possibilità di incontro, vi aiuteranno anche a dirigere le vostre attenzioni verso la persona più adatta a voi e a quello che desiderate ricevere da una relazione!

Oroscopo Toro, 21 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, Marte si farà carico di riempirvi di energie positive e grinta, che vi condurranno serenamente e tranquillamente alla fine del turno, senza neppure avvertire una grande stanchezza! Mentre Giove, nel frattempo, dovrebbe anche garantirvi una qualche nuova possibilità di guadagno, fondamentale per dare il via ai vostri progetti futuri!

Oroscopo Toro, 21 maggio: fortuna

Molto bene anche per la Dea bendata della fortuna, che collaborerà con il buon Giove per donarvi delle opportunità entusiasmanti!

Che si tratti di una nuova possibilità di guadagno o di una notizia particolarmente lieta, non è chiaro, ma voi non chiudete la porta in faccia al destino e sappiatene cogliere le indicazioni!