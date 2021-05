Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, il venerdì che vi attende sembra essere caratterizzato da un ottimo livello di umore, oltre che da una forma fisica rinvigorita e smagliante, grazie alla buona Luna e a Marte! Sarete investiti da un benessere piuttosto generalizzato che si rifletterà sui vari aspetti della vostra vita, migliorandoli e rendendoli più lieti da vivere!

Sul posto di lavoro dovrebbe essere semplice dare il via a qualche progetto o piano, che con il tempo potrebbero condurvi direttamente al successo che tanto rincorrete! Anche i rapporti e le collaborazioni con i vostri colleghi sembrano potervi regalare delle ottime opportunità, configurandosi come privi di problemi di qualsiasi sorta.

Oroscopo Scorpione, 21 maggio: amore

Cari Scorpione, in un contesto che sembra essere generalmente piuttosto positivo, ad essere carente sembra l’aspetto amoroso.

Nulla di preoccupante o eccessivamente fastidioso, ma il vostro rapporto sembra soffrire leggermente di qualche distanza che si è frapposta tra voi e la vostra dolce metà. Occhio che Urano è in opposizione e spinge perché avvenga qualche cambiamento negativo nella vostra vita.

Oroscopo Scorpione, 21 maggio: lavoro

Il lavoro, però, sarà completamente caratterizzato dai bei transiti che interessano la vostra orbita in giornata. Dare il via e portare a termine alcuni progetti sembra decisamente più semplice in questo venerdì, così come potreste anche affidarvi completamente alle mani di un vostro collega che stimate per aiutarvi in una qualche mansione.

Se voleste arrivare da qualche parte più in alto, non smettete di darvi da fare in queste giornate, ma pazientate ancora!

Oroscopo Scorpione, 21 maggio: fortuna

L’influsso che la Dea bendata della fortuna potrebbe avere nella vostra giornata di venerdì non sembra essere particolarmente marcato. Non si capisce in cosa potrebbe aiutarvi, ma voi tenete gli occhi aperti!