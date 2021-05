Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Voi della Bilancia sarete illuminati, nel corso di questo venerdì, dal bell’aspetto di Mercurio e Venere, ancora molto forti ed influenti nei vostri piani astrali! La Luna assumerà un aspetto leggermente oppositivo per voi, mettendovi davanti ad alcuni ostacoli particolarmente fastidiosi.

Cercate il supporto di qualcuno che vi sta vicino per affrontarli, non sempre le cose vanno risolte da soli, soprattutto quando si può contare su qualcuno! Giove è positivo per voi, accentuando le vostre possibilità di attuare qualche cambiamento nella vostra vita!

Oroscopo Bilancia, 21 maggio: amore

La vostra relazione stabile dovrebbe godere di alcuni ottimi e gratificanti influssi nel corso di questo venerdì, cari amici nati sotto la Bilancia! Potrete contare su una buona intesa con la vostra dolce metà, trascorrendo anche una serata piacevole in sua compagnia, magari anche con alcuni amici che avete in comune!

Il supporto della vostra dolce metà potrebbe essere veramente fondamentale per superare alcuni di quegli ostacoli che troverete sul vostro percorso!

Oroscopo Bilancia, 21 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro sembrate dover affrontare la maggior parte degli ostacoli e dei problemi della giornata. Non sembra attendervi nulla di eccessivamente brutto o negativo, non preoccupatevi, ma a fine turno potrete avvertire un gran senso di stanchezza sulle vostre spalle. Organizzate qualcosa con le persone che vi fanno stare bene, riuscirete a dimenticare tutte le vostre fatiche!

Oroscopo Bilancia, 21 maggio: fortuna

Benino anche per la Dea bendata della fortuna, cari Bilancia! Sembra attendervi un’importante opportunità di svolta in giornata, e grazie al supporto della fortuna sarà più semplice individuarla e percorrerla!