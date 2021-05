Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari amici dei Pesci, questo venerdì vi attende veramente un ottimo cielo, soprattutto dal punto di vista professionale! Marte e Giove favorevoli rendono la giornata agevole e produttiva, anche se l’opposizione di Mercurio e Venere potrebbe rendervi decisamente stanchi a fine turno. Potreste riuscire facilmente a superare un qualche tipo di problema che ha interessato la vostra vita amorosa nell’ultimo periodo!

Una buona propensione al dialogo e al confronto costruttivo potrebbe anche portarvi a risolvere qualche vecchio dissapore famigliare o amicale!

Oroscopo Pesci, 21 maggio: amore

Per voi Pesci single non sembrano esserci grandi opportunità di instaurare una qualche relazione amorosa in giornata. Ma non si può escludere che, uscendo a divertirvi, conosciate qualche nuovo amico, che con un po’ di impegno e dedizione potrebbe regalarvi una relazione veramente gratificante!

Voi che siete impegnati, invece, sarete spinti ad aprirvi di più con la vostra dolce metà, accentuando la sintonia tra di voi!

Oroscopo Pesci, 21 maggio: lavoro

Molto bene per la sfera lavorativa, caratterizzata da alcuni transiti veramente buoni e solari! Le mansioni che vi verranno assegnate non dovrebbero mettervi davanti ad alcuna difficoltà o problema, con la grande produttività che vi anima! Tuttavia, un notevole e non trascurabile senso di stanchezza potrebbe decisamente attendervi in serata, ma nulla di eccessivamente fastidioso o di cui dobbiate preoccuparvi veramente!

Oroscopo Pesci, 21 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, infine, qualche piccola emozione potrebbe riservarvela in questo venerdì abbastanza positivo! Ma come spesso capita, non sembra trattarsi di nulla in grado di svoltarvi completamente la vita, ma non dovreste essere infastiditi da questo!