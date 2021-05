Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari Acquario, al vostro orizzonte sta per aprirsi un venerdì che sembra essere abbastanza positivo, anche se la Luna non ha una buona posizione nei vostri confronti. Potreste essere colti da un generale senso di affaticamento, unito ad una malinconia piuttosto generalizzata che vi rovinerà leggermente i rapporti con le altre persone, rallentando anche i vari progetti che avete in mente.

Qualcosa di bello e gratificante attende voi amici single, mentre voi che siete impegnati dovreste cercare di ascoltare un po’ di più la vostra dolce metà.

Leggi l’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni

Oroscopo Acquario, 21 maggio: amore

La giornata amorosa, amici dell’Acquario, sembra essere tutto sommato positiva per voi, sia che siate impegnati o che siate alla ricerca di qualche emozione! Chi è in coppia dovrebbe cercare di ascoltare leggermente di più la sua dolce metà, che sta cercando di farvi capire qualcosa di importante.

Mentre voi amici single dovreste lasciarvi alle spalle la malinconia che vi rannuvola la giornata per garantirvi qualche bella e gratificante conoscenza!

Oroscopo Acquario, 21 maggio: lavoro

Anche sul posto di lavoro le cose procederanno in maniera abbastanza simile alla sfera amorosa. È vero che potreste riuscire a concludere le varie mansioni fondamentali della giornata, impiegandoci una buona dose di energie, ma al contempo i vostri progetti sembrano essere notevolmente rallentati, se non addirittura del tutto fermi. Nulla di grave, aspettate semplicemente giorni più sereni per inseguire il successo!

Oroscopo Acquario, 21 maggio: fortuna

Bene per la Dea bendata, in particolare per voi amici dell’Acquario impegnati in una relazione stabile. Grazie a lei, e nel caso ascoltiate veramente il vostro partner, in serata potrebbe attendervi un’entusiasmante sorpresa!