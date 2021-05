Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Carissimi Cancro, la Luna dovrebbe assumere una posizione abbastanza vantaggiosa per voi nel corso di questo bel venerdì! Assieme a lei, inoltre, anche Marte e Urano soffiano sulle vostre vele, cercando di garantirvi una buona giornata. Ma occhio alla posizione di Plutone, che potrebbe assumere sia risvolti positivi, che negativi.

Infatti, lui vi spingerà ad attuare dei sostanziali cambiamenti nella vostra vita, anche in quelle sfere in cui non vorreste farlo veramente. Inizialmente potrebbero essere decisioni sofferte, ma vedrete che con il tempo non le rimpiangerete più!

Leggi l’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni

Oroscopo Cancro, 21 maggio: amore

La vostra vita amorosa, cari Cancro, dovrebbe essere abbastanza positiva nel corso di questo venerdì di maggio! Nel caso foste impegnati in una relazione stabile un buon senso di tranquillità sembra poter caratterizzare la vostra giornata.

Voi amici single, invece, sembra che possiate incappare in una qualche bella conoscenza, ma secondo gli astri non vi accompagnerà a lungo, configurandosi piuttosto come un’avventura abbastanza lieta!

Oroscopo Cancro, 21 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste essere in grado di concludere qualsiasi mansione vi venga assegnata, senza però brillare o eccellere particolarmente. Ma nel caso in cui non foste così tanto soddisfatti dal lavoro che fate, potreste approfittare della presenza di Plutone per cogliere la palla al balzo e indirizzare la vostra carriera verso lidi più gratificanti, magari inseguendo il vostro sogno di quando eravate bambini!

Oroscopo Cancro, 21 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna vuole accompagnarvi in questo venerdì, e potrebbe assumere una posizione veramente importante carissimi nati sotto il Cancro! Grazie a lei, infatti, quei cambiamenti che Plutone vi spinge a fare, non dovrebbero essere così tanto sofferti, mitigandone un po’ l’effetto che hanno sul vostro umore.