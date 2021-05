È durissimo lo sfogo del frontman dei The Kolors, Stash, che denuncia sui social attraverso le sue stories ciò che ha subito la piccola figlia, ad appena 5 mesi. Non è dato sapere il “cosa”, ma la reazione esemplare e pubblica del cantante non si è fatta attendere.

Stash adirato su Instagram: le angherie subite dalla figlia Grace

Nata il 3 dicembre scorso, la piccola Grace ha portato una felicità immensa in casa della coppia formata da Stash Fiordispino, frontman della nota band lanciata da Amici di Maria De Filippi, i The Kolors, e Giulia Belmonte. Poco dopo la nascita di Grace Stash era apparso in quel di Verissimo per raccontare l’emozione e la gioia di essere diventato padre, indescrivibile: “Avevamo mille paranoie, poi subito dopo averla vista sono scomparse.

In quei momenti ti rendi conto che non devi fare ragionamenti, devi solo ascoltare una natura, un amore che ti vuole cambiare la vita. Ad oggi il più bel regalo è lei. Io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace“, dichiarava Stash.

Stash e lo sfogo su Instagram: “Persona talmente schifosa da non avere un cuore“

Stesso Stash che appare inviperito e adirato dopo alcuni fatti che sembrano essere avvenuti sul web.

Il cantante ha infatti così denunciato sui social le angherie subite dalla sua piccola Grace, servendosi delle stories Instagram per sfogarsi sull’accaduto: “Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere un cuore neanche davanti a un neonato“.

Lo sfogo di Stash sui social. Fonte: Instagram

Le parole di Stash, a condanna del fatto: “Tranquilla amore… rideremo facendoci il solletico domani e non oggi. Perché alcune persone sono talmente tristi dentro che non riusciranno mai a ridere come facciamo noi… neanche col solletico“, scrive e conclude il cantante, senza aggiungere dettagli o particolari, aggiungendo semplicemente un hashtag: #afaccechicevomale.