Tina Cipollari cade nel dietro le quinte di Uomini e Donne. Il momento, senza conseguenze, è stato ripreso in diretta da Gianni Sperti, che non ha perso occasione per prendersi gioco della compagna opinionista pubblicando il tutto come storia Instagram.

Tina Cipollari cade nel dietro le quinte: il video di Gianni Sperti

Una decina d’anni fa, agli albori dell’epoca dei meme sui social, la caduta di Tina Cipollari sarebbe stata definita “epic fail”. Da vent’anni nel programma di Maria De Filippi, l’ex tronista e oggi opinionista è stata infatti protagonista di un tragicomico video, per sua sfortuna ripreso dal collega Gianni Sperti.

La Cipollari posa in abito verde, sfila nel dietro le quinte di Uomini e Donne e si appoggia ad una parete divisoria per un’altra posa sexy.

Peccato che sia una di quelle pareti molto leggere, teatrali, e che ceda subito sotto il pur leggero tocco di Tina Cipollari. Nel video pubblicato su Instagram da Gianni Sperti si vede il pannello piegarsi pericolosamente indietro e con lei la vamp più famosa del date show di Canale 5. Sperti se la ride nella didascalia: “È caduta“.

Il video di Gianni Sperti con la caduta di Tina Cipollari

Tina Cipollari cade a Uomini e Donne: l’ombra di Gemma Galgani?

Incidente senza conseguenze per lei, ma un dubbio (ironico) sorge: e se ci fosse Gemma Galgani dietro a tutto? Dopo le tante, tantissime litigate tra le due, i fan del programma possono vedere chiaramente la Dama mentre rende instabile, in maniera molto cartoonesca, la parete che è costata la caduta all’acerrima rivale. Solo pochi giorni fa, l’ultimo scherzo dell’opinionista contro la Galgani: ha portato in studio un 40enne, apposta per dimostrare che la celebre e discussa Dama non è interessata a uomini su con l’età.

Quest’anno sono vent’anni a Uomini e Donne per Tina Cipollari: entrata prima come corteggiatrice e poi passa a tronista, dal 2008 è presenza fissa come opinionista del programma.

In tv è stata anche a Buona Domenica e concorrente a Il Ristorante e nell’edizione di Pechino Express del 2016. Il suo nome resta comunque legatissimo al programma di Maria De Filippi, del quale è icona quanto e forse più della stessa Queen Mary.

