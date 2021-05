Un passo dal cielo 6 – I guardiani è pronto per il gran finale. La fiction che vede come protagonisti i personaggi interpretati da Daniele Liotti, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello è arrivata all’ottava ed ultima puntata che andrà in onda giovedì 20 maggio 2021. I fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno gli ultimi sviluppi dei componenti del corpo forestale più famoso d’Italia e vedranno ancora una volta i loro beniamini alle prese con delicate questioni ed un segreto che lascerà senza parole.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani: ultima puntata

Siamo arrivati all’epilogo finale per le guardie forestali di Un passo dal cielo 6 – I guardiani.

Le anticipazioni dell’ottava puntata, rivelano che vedremo per l’ultima volta i nostri amati protagonisti, ed in particola Francesco, alle prese con un segreto nascosto per tanto tempo e che potrebbe mettere in discussione tutto ciò che lui ha vissuto. Scopriamo qualcosa in più dalle anticipazioni in nostro possesso.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani: le anticipazioni della puntata finale in onda il 20 maggio 2021

Il commissario Vincenzo Nappi sarà ad una svolta importante con le indagini da lui condotte sinora. Queste, che nel tempo hanno visto anche il coinvolgimento della sorella Manuela sempre più intenzionata a raggiungere e conquistare la carriera da poliziotta, stanno facendo emergere dei particolare per niente rassicuranti sulla scomparsa di Emma.

Sembreranno infatti essere confermate le sensazioni negative di Francesco circa il fatto che la morte di Emma non sia stato del tutto un incidente ma bensì un qualcosa di organizzato. Vincenzo dunque si troverà di fronte ad un segreto che lo stesso Francesco aveva sempre temuto, ma che ora più che mai è difficile da nascondere dato che anche il Neri ha scoperto qualcosa a riguardo.

Francesco dunque sarà preso dalla rabbia nei confronti dell’amico Vincenzo del quale ora sembrerà non riuscire più a fidarsi. Vincenzo quindi proverà a far capire a Francesco che aveva tenuto nascosto a lui queste informazioni perché non aveva ancora la certezza della verità. Riuscirà Francesco a fidarsi dell’amico commissario e a mettersi alle spalle la rabbia per questo segreto così ingombrante e dolorosa?

Lo scopriremo giovedì 20 maggio guardando l’intera puntata finale di Un passo dal cielo 6 – I guardiani.

Approfondisci

Daniele Liotti, da “Un passo dal cielo” al “grande passo”: l’attore pensa al matrimonio con Cristina D’Alberto