Settima serata in compagnia di Un passo dal cielo 6 – I guardiani che sarà trasmesso su Rai 1 alle 21:20 di giovedì 13 maggio 2021. Continuano le avventure dell’ispettore forestale Francesco Neri interpretato dall’attore Daniele Liotti. Nella storia raccontata rimane anche fissa la presenza del personaggio interpretato da Giusy Buscemi. Le anticipazioni della prossima puntata.

Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della sesta puntata in onda il 13 maggio 2021

Ancora un altro appuntamento con le guardie forestali di Un passo dal cielo 6 – I guardiani. Le anticipazioni della settima puntata, rivelano che vedremo i nostri amati protagonisti confrontarsi con un misterioso caso di omicidio quando viene scoperto un corpo nelle vicinanze di un monastero sperduto su di una montagna.

Il commissario Nappi e l’ispettore Neri guideranno quindi le indagini per risolvere l’oscuro caso partendo dalla comunità di monaci che abita presso il monastero. I due attraverso le indagini si imbatteranno nelle storia degli abitanti del monastero e ne scopriranno i segreti venendo a risolvere il caso di omicidio che tanto dolore aveva generato e portato nei membri della comunità.

Parallelamente a questo caso verranno portate avanti anche le trame parallele della storia principale.

Vedremo l’ispettore Neri sempre alle prese con l’ombra della sua povera moglie Emma, facendo i conti con la sua morte che tanto dolore continua a portargli. Invece il commissario Vincenzo è alle prese con la conoscenza di Carolina, che cercherà di aiutare in tutti i modi.

Un passo dal cielo 6: la storia

La storia in questa sesta stagione di Un passo dal cielo segue le trame raccontate nelle stagioni precedenti con la differenza che questa sesta stagione è stata ambientata in Veneto, a differenza delle stagioni che hanno visto come protagonista Terence Hill.

Le splendide cornici di questa stagione saranno i fantastici laghi e magnifiche vallate tra le Dolomiti, dove i tanti misteri della miniera continueranno a sconvolgere la vita dell’ispettore forestale e protagonista Francesco Neri.

Approfondisci

Daniele Liotti, da “Un passo dal cielo” al “grande passo”: l’attore pensa al matrimonio con Cristina D’Alberto