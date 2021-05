A L’Isola dei Famosi viene annunciato il nome dell’eliminato di puntata. Al televoto è stata battaglia tra Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner, mandate in nomination dai compagni nella scorsa diretta. Per una di loro l’avventura finisce qui, ma si spalanca la possibilità di Playa Imboscadissima, dove risiedono Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

Nuovo eliminato a L’Isola dei Famosi

Nuova eliminazione a L’Isola dei Famosi. Il reality si avvicina sempre di più alla finalissima, il gioco entra nel vivo ed ogni verdetto, d’ora in avanti, si rivela decisivo. Questa volta a rischiare di dover abbandonare le Honduras sono Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner, finite in nomination nel corso della scorsa puntata.

Nella diretta di questa sera Ilary Blasi chiude il tradizionale televoto e comunica ai naufraghi il verdetto definitivo: a dover abbandonare il reality è Rosaria Cannavò. Uno degli ultimi ingressi nel cast, la giovane showgirl è così costretta ai saluti ma per lei si spalancano subito le porte di Playa Imboscadissima. Isola parallela a quella su cui soggiornano i naufraghi in gara, Playa Imboscadissima è una seconda possibilità concessa agli eliminati di puntata per poter rimanere in gioco ed eventualmente essere ripescati.

Rosaria Cannavò definitivamente fuori dai giochi

Rosaria Cannavò ha preso la sua decisione: proseguire il suo percorso nel reality e giocarsi la possibilità di permanenza nella ‘nuova’ Playa. Per questo ha scelto di sottoporsi al televoto flash aperto da Ilary Blasi, che invita al pubblico a votare chi tra i tre naufraghi merita di essere definitivamente eliminato dal gioco.

Il televoto flash si conclude con l’annuncio definitivo: il verdetto sancisce la definitiva eliminazione di Rosaria Cannavò. La naufraga è così ufficialmente costretta ai saluti, restano a Playa Imboscadissima Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

