Essere vittime di truffa online non è un problema dei soli comuni mortali anche delle personalità del mondo dello spettacolo. L’ultima, in ordine cronologico, ad essere finita in un giro di messaggi sospetti che avrebbero potuto costarle caro è stata la celebre cantante uscita da Amici di Maria De Filippi, Elodie.

Elodie vittima di truffa via cellulare per sms

Sono plurimi gli appelli da parte delle autorità che invitato in clienti a non cliccare mai su link sospetti, messaggi che talvolta arrivano via mail o direttamente via sms e che invitano a compiere azioni a fronte di presunti “accessi sospetti“.

I casi sono innumerevoli e una delle ultime ad aver denunciato pubblicamente di essere anche lei finita nel mirino dei truffatori seriali telematici è la celebre cantante Elodie, ex Amici di Maria De Filippi e compagna da tempo del rapper Marracash.

Lo sfogo di Elodie su Instagram: gli screenshot

La cantante, molto spazientita, si è sfogata nelle sue storie Instagram mostrando dapprima uno screenshot con tutti i relativi messaggi della truffa. Una vera e propria tempesta di sms che l’hanno raggiunta sul suo numero privato e che la invitavano a prendere immediati provvedimenti nei confronti di quello che si spacciava essere un tentativo di accede al suo account: “Ciao Elodie, nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano (Mi).

Autorizza o blocca questo accesso tramite“, e a seguire un link “sospetto” su cui cliccare. “Ciao Elodie, come da tua richiesta il download della libreria fotografica è iniziato. Verifica i tuoi file su“, messaggi molto sospetti e che non possono che mettere in allarme alla luce dei numerosi attacchi hacker che più di una volta hanno messo a repentaglio la privacy degli utenti diffondendo il materiale contenuto nelle librerie.

Lo sfogo della cantante: “Ciete capaci di rompere il ca**o in molteplici modi“

Come però si poteva già sospettare, i messaggi si sono rilevati essere una truffa che mirava a portare la cantante a cliccare sul link.

“Ho appena scoperto che è una truffa siete capaci di rompere il ca**o in molteplici modi e questo vi fa onore però…“, si lamenta nelle sue stories Instagram Elodie, sfogandosi dalla sua vasca da bagno.