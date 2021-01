Un tempo i volti noti della televisione italiana dovevano fare i conti con i paparazzi che li seguivano dappertutto nel corso dei loro quotidiani spostamenti. Oggi, invece, sono spesso gli stessi vip a raccontarci di loro tramite i social ma a quanto pare nemmeno così il rischio di vedere la propria privacy violata è scongiurato.

Ne sa qualcosa Emanuela Folliero: nelle scorse ore, il suo profilo Instagram è stato hackerato e la cosa la preoccupa non poco.

Emanuela Folliero sui social: scatti mozzafiato e foto ricordo

La conduttrice milanese Emanuela Folliero usa spesso il suo profilo Instagram per parlare di sé ai 297 mila follower che possiede.

I suoi scatti attirano sempre tantissimi commenti, o meglio dire, complimenti Quest’estate, in particolare, le sue foto in bikini avevano riscosso davvero molto successo. La 55enne Emanuela aveva infatti sfoggiato un fisico mozzafiato, destando l’invidia di tutti. “Splendida come sempre”; “Sei una bomba”; “Sei sempre fantastica”; “Che spettacolo di donna e di mamma”; “Sei meravigliosa”, erano state le parole dei suoi seguaci che non mancano mai di farle sapere quanto apprezzino i suoi post.

L’abbraccio virtuale dei follower non era mancato nemmeno lo scorso autunno, quando proprio via Instagram la conduttrice aveva salutato con una foto ricordo l’amico ed ex grande amore, Stefano D’Orazio.

Ora però sembrerebbe che proprio quest’importante mezzo di comunicazione con il pubblico le sia stato sottratto.

“Sono stata hackerata“, l’annuncio via Twitter

Sono ore di preoccupazione per Emanuela Folliero. Tramite un post su Twitter, infatti, la conduttrice ha annunciato di aver subito un hackeraggio. “Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei miei follower“, ha comunicato il volto della tv ai suoi seguaci, aggiungendo di aver già sporto denuncia alla polizia postale.

“Il mio account è in mano ai turchi” ha continuato, per poi esprimere quella che è la sua più grande preoccupazione al momento. “Possono accedere, comprese le foto di mio figlio, poche ma ci sono“, un timore più che giustificabile considerando peraltro che il giovane è ancora minorenne.

Emanuela Folliero annuncia con un tweet l’hackeraggio del suo profilo Instagram

Come da lei comunicato, infine, la Folliero non ha ancora ottenuto risposte dal servizio per la sicurezza di Instagram.

Sul social, infatti, il suo profilo appare attualmente bloccato e non è quindi possibile vedere i suoi post.

La preoccupazione per il figlio

Nel suo tweet Emanuela fa notare la preoccupazione per il rischio che gli hacker entrino in possesso delle foto del figlio. Il ragazzino è nato nel 2008, dalla relazione della Folliero con Enrico Mellano. Il loro matrimonio era iniziato nel 2007, terminando poco dopo la nascita del loro unico figlio, Andrea. Dal 2009 la donna è al fianco dell’imprenditore Giuseppe Oricci e i due si sono sposati nel 2018.

Emanuela Folliero è diventata mamma di Andrea a 41 anni e in passato non ha nascosto l’iniziale preoccupazione per la gravidanza scoperta quando non era più giovanissima.

In un’intervista con il settimanale Oggi di qualche anno fa, la showgirl spendeva parole molto positive sul figlio: “Andrea ha una marcia in più. È molto sensibile”. Dai racconti della Folliero, inoltre, era emerso un episodio di bullismo ai danni del figlio nel corso di una vacanza in Sardegna. Questa volta però potrebbe essere più difficile per la conduttrice difendere il figlio e la sua stessa privacy dall’incursione dei pirati informatici. Fatta la denuncia a chi di dovere, ora a Emanuela Folliero non resta che attendere il momento in cui potrà comunicare ai suoi follower la fine di questa brutta situazione.