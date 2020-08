“Meglio delle ventenni“, scrive un utente sotto ad uno scatto reso pubblico da Emanuela Folliero e osservando quella foto dei lei in bikini, effettivamente, c’è ben poco da aggiungere. Un fisico da far veramente invidia a chiunque quello sfoggiato al mare e su Instagram dal volto della televisione che sembra vittima di un incantesimo che le permette di resistere al tempo che scorre inesorabile.

Non è la prima volta che la conduttrice mostra le curve, già a luglio aveva dato filo da torcere alla gioventù.

Emanuela Folliero: il bikini a 55 anni è da invidia

Due gambe toniche, un bikini che anche una ventenne si farebbe problemi ad osare e un sorriso che corona il tutto: Emanuela Folliero è in perfetta forma fisica e tutto il suo seguito su Instagram lo nota.

“Frangia sì o frangia no?“, scrive la Folliero ma è davvero molto difficile concentrarsi sui capelli tralasciando la splendida forma sfoggiata in riva al mare. Classe 1965, la conduttrice televisiva non si tira indietro e con il suo ultimo scatto fa impallidire i suoi seguaci che non mancano di tempestarla di complimenti.

Emauela Folliero, 55 anni, si mostra in bikini su Instagram. Fonte: Instagram

Pioggia di complimenti per la conduttrice

“Splendida come sempre“; “Sei una bomba“; “Sei sempre fantastica“; “Che spettacolo di donna e di mamma“; “Sei meravigliosa“; e questi sono semplicemente alcuni dei primi commenti che fioccano sotto lo scatto pubblicato dalla conduttrice. E mentre la Folliero se la gode al mare tempestata dai complimenti più disparati, il suo futuro in televisione permane ancora alquanto incerto. Non è ancora detto che sorte spetterà alla Folliero, compagna di viaggio che tanto vorrebbe al suo fianco l’amica Patrizia Rossetti.

Sembra dunque non resti che attendere per sapere se ci sarà tempo e spazio per la Folliero sul piccolo schermo dove il pubblico ha iniziato ad amarla senza mai abbandonarla.