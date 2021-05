Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, il vostro sabato sembra essere caratterizzato da un qualche tipo di fortuna nel caso siate single! Una vecchia conoscenza dovrebbe tornare nella vostra vita, facendovi ricominciare a sognare. Mentre voi che siete impegnati sembra che dobbiate prestare più attenzione alla vostra dolce metà.

Nulla di grande o entusiasmante dovrebbe attendervi sul posto di lavoro, mentre dovreste anche prestare particolare attenzione alle spese che decidete di fare, potrebbero non essere vantaggiose come sembrano.

Oroscopo Scorpione, 22 maggio: amore

A voi che siete impegnati da tempo in une relazione stabile, gli astri sembrano suggerire l’esigenza che rivolgiate qualche attenzione in più alla vostra dolce metà. Una leggera carenza affettiva e sessuale che avete avuto nell’ultimo periodo potrebbe aver infastidito il partner che ora vi chiamerà a risponderne.

Voi single dello Scorpione, invece, potreste ritrovare un amore perduto ormai da tempo, che vi farà battere di nuovo il cuore catturando tutte le vostre attenzioni!

Oroscopo Scorpione, 22 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro le mansioni non dovrebbero essere particolarmente difficili o impegnative. Ma a fine turno potreste sentirvi decisamente poco gratificati per quello che avete fatto, in un generale senso di monotonia e ripetitività che il vostro lavoro vi restituisce. Nulla di grave, staccate e tornate a preoccuparvene lunedì dopo una bella domenica di riposo!

Oroscopo Scorpione, 22 maggio: fortuna

La dea bendata è, ovviamente, molto forte nell’orbita di tutti voi amici single dello Scorpione! Sarà il suo supporto a far tornare quella vecchia fiamma nella vostra vita, quindi sappiatene cogliere i frutti nel modo migliore!