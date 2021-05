Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi amici della Vergine, nel corso di questo sabato sarà importante per voi rialzarvi dalle vecchie difficoltà, andando oltre e superandole una volta per tutte! Sotto il piano lavorativo, in giornata, sarete investiti da un’ottima efficienza che potrebbe permettersi di dare il via o concludere alcuni dei progetti più importanti e gratificanti che avete in ballo!

Occhio solo al vostro umore generale e all’approccio che avete con gli altri, perché nell’ultimo periodo siete stati leggermente scontrosi e qualcuno potrebbe essersi indisposto.

Oroscopo Vergine, 22 maggio: amore

Sotto il piano amoroso, cari Vergine impegnati in una relazione stabile, sembrate essere davanti ad una giornata piuttosto piatta e monotona. Cercate di non viverlo come un vero e proprio problema, perché verso sera le cose dovrebbero ampiamente migliorare, quindi riempirvi di pensieri negativi potrebbe essere più controproducente che altro!

Nulla di entusiasmante attende voi single, anche se dovreste comunque uscire a divertirvi, ve lo meritate!

Oroscopo Vergine, 22 maggio: lavoro

Buone le prospettive che si configurano per quanto riguarda la sfera lavorativa! Godrete di un clima abbastanza produttivo che vi permetterà sia di dare il via a qualche nuovo entusiasmante progetto, sia di concluderne alcuni tra quelli che avete in ballo. La settimana passata non siete riusciti a dare il meglio di voi, ma ora è arrivato il momento di voltare pagina e andare avanti!

Oroscopo Vergine, 22 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, però, sembra essere troppo distratta per curarsi anche di voi nati sotto il segno della Vergine. Non preoccupatevene, siete voi gli artefici del vostro futuro e potete veramente dirigerlo dovunque vogliate!