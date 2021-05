Torna in televisione il sequel di Io vi troverò e andrà in onda su Italia1 alle 21:20. Ritroveremo di nuovo Liam Neeson nel secondo capitolo della saga dedicata al padre, ex agente CIA, più action del cinema. L’appuntamento sarà per venerdì 21 maggio 2021. La trama ed il cast del film che al Box Office italiano ha incassato nelle prime 2 settimane di programmazione 2 milioni di euro.

Taken – La vendetta: il cast e le curiosità legate al film ed ai protagonisti

La pellicola Taken – La vendetta (anche conosciuto come Taken 2) è un film diretto da Olivier Megaton e sceneggiato da Luc Besson, con ancora una volta nel ruolo di protagonista Liam Neeson.

Si tratta del sequel del film Io vi troverò del 2008, primo capitolo della saga lunga 3 film.

Una interessante curiosità riguarda una delle scene iniziali del film che riguardano una vicenda italiana spiacevole. Il protagonista si trova nella sua camera con la televisione accesa sul telegiornale. Le immagini che passano sono riferite all’annuncio del naufragio della Costa Concordia, erroneamente chiamata dallo speaker come “Costa Concorda”.

Un’altra intorno al film riguarda il regista Oliver Megaton Fontana e la curiosità sta proprio nel suo nome.

Infatti il regista ha reso noto perché ha scelto lo pseudonimo Megaton dichiarando più volte che la scelta è avvenuta a causa della sua data di nascita, che ricade il 6 agosto 1965, ovvero il ventesimo anniversario del bombardamento con la bomba atomica su Hiroshima.

Taken – La vendetta: la trama del film in onda su Italia1

Le vicende del film partono subito dopo quelle del primo capitolo quando Brian Mills, interpretato da Liam Neeson, salvò la figlia rapita dalla malavita albanese con l’intento di inserirla in un traffico di esseri umani. Le azioni di Brian in quella occasione però non sono passate inosservate al capo dell’organizzazione intento questa volta a voler vendicare l’uccisione di suo figlio, ammazzato da Brian nel primo film per difendere la figlia.

Parte così un action che vedrà Brian e la ex moglie in seria difficoltà perché rapiti e torturati.

Servirà l’aiuto della figlia, scampata al rapimento, per salvare i genitori e porre fine alle torture che stanno subendo.