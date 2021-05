Il 20 maggio 2021 è stato rilasciato sul canale Youtube ufficiale di Netflix l’ultimo trailer prima dell’uscita del della quarta attesissima stagione di Elite. Nel breve filmato si vedono nuovi e vecchi personaggi della serie che sono pronti a a dar vita a nuove trame nella scuola spagnola più conosciuta, anticipandoci alcune succose immagini delle puntate che vedremo sul catalogo a partire dal 18 giugno 2021.

Elite 4: il trailer della nuova stagione e le informazioni sui 5 nuovi personaggi

Il trailer pubblicato ieri sui canali ufficiali della piattaforma di streaming Netflix ha fatto subito il giro del mondo, lasciando gli affezionati fan della serie con la bava alla bocca.

Sembrano infatti esserci tutti i presupposti per mantenere alta la tensione negli spettatori con le trama che subiranno dei significati cambiamenti dal momento in cui faranno il loro esordio nella serie 5 nuovi personaggi.

Partono proprio da loro le immagini del trailer, dai 5 nuovi personaggi in questione che rischiano di far saltare i banchi della scuola. Stiamo parlando del nuovo direttore della scuola e dei 4 nuovi alunni introdotti nella quarta stagione. Si vedono infatti i 3 rampolli dell’importante famiglia Blanco Commerford, i due gemelli Patrick e Ari e la sorella maggiore Mencía, che fanno il loro ingresso destando da subito il panico accompagnati dal nuovo direttore della scuola.

A loro si aggiungerà in seguito anche Phillipe Florian Von Triesenberg, rampollo della famiglia regnante nell’Europa centrale.

Elite 4: cosa succederà

L’ingresso a scuola dei nuovi protagonisti crea subito delle complicazioni ai volti noti della serie che si mostrano subito preoccupati dall'”infezione” che hanno portato (così vengono epitetati nel trailer). Il trailer dunque ci fa assaggiare cosa succederà in Elite 4 a suon di immagini roventi dai toni caldi ed osè che ci mostrano subito i nuovi arrivati a flirtare con alcune conoscenze passate.

I fan dopo queste immagini saranno sempre più impazienti di capire come evolveranno le loro vicende e non gli resterà che aspettare il 18 di giugno per scoprire cosa hanno in serbo per loro le puntate di Elite 4.