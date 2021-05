Il ritorno di Elite è fissato per il 18 giugno 2021, quando sarà pubblicata sul catalogo multimediale di Netflix. I fan non vedono l’ora di riprendere le fila della storia dei ragazzi spagnoli impegnati in crimini, misteri e feste.

Elite 4: tutte le novità sulla nuova stagione di Netflix

Saranno tante le novità nel cast di Elite per la sua stagione numero 4. La serie tv spagnola narra le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti di un prestigioso liceo privato spagnolo chiamato Las Encinas. I ragazzi provengono tutti da alcune delle famiglie più importanti in terra spagnola e sono coinvolti di stagione in stagione, loro malgrado, in un diverso crimine.

Le tematiche della serie ruotano quindi intorno a tutto ciò che il crimine porta a galla, di solito ponendo l’accento su argomenti di natura sociale come la tossicodipendenza, la criminalità, la sessualità ed il razzismo.

La quarta stagione, che come al solito dovrebbe essere composta da 8 episodi come nelle precedenti tre stagioni, avrà delle importanti novità per gli affezionati spettatori che riguardano maggiormente il cast ed i nuovi personaggi introdotti. In primis cambierà il direttore della scuola e si vedranno 4 nuovi alunni.

Elite 4: i nuovi personaggi della quarta stagione

Con un video disponibile sul canale Youtube ufficiale di Netflix e suoi profili social, sono stati mostrati per la prima volta i 4 nuovi protagonisti della serie che saranno introdotti nelle prossime puntate.

Il mondo di Elite si arricchisce dunque di 4 nuovi personaggi tutti da scoprire, dei quali però abbiamo già qualche succulenta informazione. Verrà introdotta la studentessa Ari Blanco Commerford. La ragazza, che tende a dimostrarsi tutta d’un pezzo e senza sbavature, apparirà perfezionista e molto competitiva. Anche se le sue certezze potrebbero cambiare quando avrà a che fare con un ragazzo che la incuriosisce

Un altro nuovo protagonista sarà Phillipe Florian Von Triesenberg, rampollo della famiglia regnante nell’Europa centrale.

Il ragazzo spicca per eleganza e modi gentili, dotato di una grande cultura ma sembra essere distante da quella che per tutti è la vita vera. Avrà a che fare con personaggi molto diversi da lui che lo metteranno di fronte al dover cambiare l’immagine e le convinzioni che ha su di sé.

Il terzo protagonista sarà Patrick Blanco Commerford, fratello gemello di Ari e fratello minore dell’altra nuova protagonista Mencía Blanco Commerford.

​Il ragazzo sembra avere degli importanti tratti narcisisti sempre abituato a mettere se stesso al centro e a fare ciò che vuole. La sorella maggiore Mencía invece sembra trovarsi a proprio agio nel caos, essendo una ragazza ribelle ed abituata a non seguire le regole che le vengono imposte.

Guarda il video