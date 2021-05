Emma ricorda il grande Franco Battiato in video-collegamento con Verissimo. Il cantante, simbolo di genialità e talento, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti, a cominciare dai suoi colleghi che non smettono di dedicargli messaggi di stima e d’affetto. Oggi pomeriggio è Emma Marrone ad omaggiarlo con parole di profonda ammirazione:

Franco Battiato omaggiato a Verissimo

Franco Battiato, a distanza di pochi giorni dalla dolorosa scomparsa, viene ricordato a Verissimo nel corso di un’intervista ad una delle ospiti di oggi pomeriggio: Emma Marrone. L’artista siciliano ha rappresentato una delle pietre miliari del cantautorato italiano, grazie alla sua firma anti-convenzionale e moderna allo stesso tempo, esempio indiscusso di genialità e talento.

Tantissimi i messaggi e le manifestazioni d’affetto nei suoi confronti, arrivate da amici e colleghi, ma anche dalla gente comune.

Anche Verissimo si unisce al ricordo del grande Franco Battiato, attraverso un’intervista in video-collegamento ad Emma Marrone. La cantante omaggia il Maestro attraverso parole di stima e di affetto, riconoscendo in lui un repertorio di qualità e talento destinato a vivere per l’eternità.

Emma ricorda Battiato: “Lo porterò sempre nel cuore“

Emma Marrone ricorda il grande Franco Battiato, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica e non solo: “La perdita di Franco Battiato è stata un colpo per la musica e l’arte in generale.

Ho avuto l’onore di conoscerlo, non dimenticherò mai la vacanza che ho fatto con lui in Sicilia a casa sua. L’ho vissuto come uomo oltre che come artista. Mi ha dimostrato tanta stima e riceverla da uno dei più grandi è una medaglia al valore. Lo porterò sempre nel cuore e lo ringrazierò sempre per tutte le cose che mi ha insegnato“.

Grandi elogi al Maestro nelle parole della cantante: “Franco bastava guardarlo con gli occhi: per me è stato un uomo quasi sovrannaturale, un’energia troppo forte.

Dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato“.

Emma e Battiato, il ricordo della prima esibizione insieme

Emma Marrone ricorda successivamente la sua prima esibizione live al fianco di Franco Battiato. Aver calcato il suo stesso palco è stata per lei un’emozione indimenticabile: “Ero emozionatissima. Mi sono resa conto del privilegio che avevo in quel momento. Lui ha voluto donarmelo, questo momento insieme sul palco indimenticabile. Sono cose che con le parole è difficile raccontare“.

La cantante spiega quanto la sua carriera le abbia concesso la possibilità di interfacciarsi con i grandi della musica: “Io grazie alla musica ho vissuto delle cose che, sommate, mi fanno essere la donna che sono oggi. Una donna che sicuramente ha sudato tanto per avere quello che ha, ma che ha avuto anche grandi regali e privilegi dalla vita e dai grandi artisti che hanno voluto mettere la loro mano sulla mia spalla. Io a queste cose ci tengo e non le do mai per scontate”

Approfondisci

Emma Marrone: la cantante torna a recitare in una serie tv per Gabriele Muccino