Oggi sabato 22 maggio 2021 si conclude un’altra settimana in compagnia delle estrazioni del Lotto. Un altro appuntamento insieme ai numeri ed alle combinazioni delle ruote più conosciute d’Italia. Le estrazioni si terranno come sempre alle ore 20:00 dalle sedi di Roma, Milano e Napoli.

I risultati dell’estrazione di giovedì 20 maggio 2021.

Lotto: i dati dell’estrazione di giovedì 20 maggio 2021

Si conclude oggi con l’estrazione del Lotto di sabato 22 maggio 2021 gestite da Lottomatica, che continuano a coinvolgere tanti giocatori alle prese con la dea bendata.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento ed anche sul nostro giornale The Social Post.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

BARI 18 28 45 62 58 CAGLIARI 57 88 70 15 87 FIRENZE 86 30 5 58 52 GENOVA 9 81 5 20 35 MILANO 67 47 52 13 5 NAPOLI 11 56 37 3 84 PALERMO 51 71 10 25 60 ROMA 7 71 90 35 77 TORINO 67 58 31 29 4 VENEZIA 19 35 55 5 63 NAZIONALE 30 70 61 7 4 Le estrazioni del Lotto di giovedì 20 maggio 2021.

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno il 20 maggio 2021

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 5,281 275.902,00 € BASILICATA 1,793 75.844,00 € CALABRIA 5,161 255.177,00 € CAMPANIA 18,188 1.019.637,00 € EMILIA ROMAGNA 17,060 865.395,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 5,036 228.252,00 € LAZIO 18,969 965.719,00 € LIGURIA 6,082 442.633,00 € LOMBARDIA 55,234 1.947.100,00 € MARCHE 5,613 232.988,00 € MOLISE 976 35.140,00 € PIEMONTE 18,344 795.697,00 € PUGLIA 18,383 691.371,00 € SARDEGNA 7,545 325.118,00 € SICILIA 18,676 864.344,00 € TOSCANA 9,192 496.938,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 2,393 122.148,00 € UMBRIA 2,551 124.985,00 € VALLE D’AOSTA 517 21.970,00 € VENETO 18,820 813.125,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.