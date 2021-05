Sarà Gabriele Corsi il commentatore ufficiale della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest per l’Italia. Il conduttore romano sarà affiancato da Cristiano Malgioglio nel commento della finale di sabato 22 maggio 2021 che vedrà in gara anche i Maneskin. Chi è Gabriele Corsi raccontando la sua vita professionale e quella privata.

Gabriele Corsi: vita privata

Gabriele Corsi è un attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman italiano, componente del famoso Trio Medusa. È nato a Roma il 29 luglio del 1971 ed è sposato con la conosciuta giornalista di La Repubblica Laura Pertici, dalla quale ha avuto due figli: Margherita e Leonardo.

Gabriele Corsi: il successo con il Trio Medusa

La carriera professionale di Gabriele Corsi è indissolubilmente legata al Trio Medusa, noto trio comico apparso in diverse trasmissioni televisive di casa Mediaset prima e nella tv pubblica Rai dopo con il quale è stabilmente in radio sin dal 1994.

La sua carriera però inizia da attore, quando prende parte a 3 stagioni della serie tv con il compianto Gigi Proietti dal nome Il maresciallo Rocca.

Successivamente intorno alla metà degli anni novanta fonda con gli amici Furio Corsetti e Giorgio Daviddi il Trio Medusa, con una chiave comica demenziale a fare da tratto distintivo.

Il gruppo comico si fa notare prima in alcune emittenti radiofoniche minori per poi sbarcare su Radio Deejay a partire dal 2002. Trovano il successo televisivo grazie al programma Le Iene nel quale portano i loro sketch comici in giro per l’Italia.

La conduzione in solitaria

Parallelamente al gruppo comico inizia una fortunata carriera da presentatore in solitaria che lo vedrà condurre il suo primo show nel 2016 dal nome Take me out – Esci con me prima con una striscia quotidiana e poi con la prima serata.

Si fa notare dunque alla conduzione tanto che nel 2018 raggiunge una promozione nella tv pubblica e sbarca prima su Rai2 con Boss in incognito e poi successivamente su Rai1 con il quiz show divertente ed appassionante Reazione a catena – L’intesa vincente.

Nel 2019 abbandona la Rai per condurre uno show su Discovery dal titolo Deal With It – Stai al gioco, nel quale i giocatori devono stare al gioco che il conduttore gli suggerisce di fare a discapito di un amico all’insaputa di tutto, e nel 2021 conduce la nuova stagione de Il contadino cerca moglie. Ora ritorna in Rai per una piccola parentesi su Rai 1 alla conduzione del commento dell’Eurovision Song Contest che andrà in onda sabato 22 maggio 2021.

Approfondisci:

Eurovision 2021, la finale: dove e come vedere i Maneskin super favoriti dell’Eurovision Song Contest

I Maneskin alla conquista dell’Eurovision: vinto il premio per il miglior testo e favoriti per la finale

Cristiano Malgioglio pronto per l’Eurovision song contest e su Pio e Amedeo: “Hanno urtato la mia sensibilità”