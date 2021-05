Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, la vostra giornata di domenica sembra essere per lo più pessima, caratterizzata da alcuni transiti veramente negativi. I due luminari, la Luna e il Sole, entreranno in opposizione con il vostro segno, affiancandosi ai già negativi Mercurio e Venere. Un pessimo livello d’umore potrebbe avere brutte ripercussioni su tutti i vari aspetti della vostra vita, rallentando in primo luogo qualsiasi progetto aveste in mente di attuare o aveste già iniziato.

Evitate il più possibile ogni decisione nel corso della giornata, perché potreste fare delle scelte abbastanza sbagliate. Il riposo, però, vi sarà perlomeno garantito!

Oroscopo Pesci, 23 maggio: amore

La vostra relazione stabile, cari Pesci, non sembra dover subire brutte influenze in giornata, lasciandovi un generale senso di tranquillità e pace dal contatto con la vostra dolce metà!

Però, voi single, non siete davanti ad alcuna importante novità, ma potreste incappare in notevoli delusioni. Potrebbe, quindi, essere meglio evitare di impegnarvi nella ricerca dell’amore eterno, non sembra valerne veramente la pena.

Oroscopo Pesci, 23 maggio: lavoro

Dovreste anche cercare di escludere i pensieri lavoratisi sulla settimana che verrà, cari amici nati sotto i Pesci, perché potreste solo finire per peggiorarvi ulteriormente l’umore già ampiamente compromesso. Pensate solo a rilassarvi e provate a divertirvi, in qualche modo dovreste tranquillamente riuscire a farcela!

Oroscopo Pesci, 23 maggio: fortuna

Infine, in questo contesto ampiamente negativo, non sperate che la Dea bendata possa avere qualcosa in serbo per voi. Oggi è particolarmente distante da quasi tutti i segni, quindi vi basterà non farci caso per non avvertirne il fastidio.