Al Bano Carrisi perde la gara degli ascolti contro l’Eurovision Song Contest e la clamorosa vittoria dei Maneskin. Nulla da fare per la replica, su Canale 5, del suo show musicale 55 passi nel sole che celebra la sua brillante carriera al fianco di Romina Power. Il pubblico da casa ha voluto premiare la kermesse europea con ottimi ascolti, a scapito della coppia di Felicità e Nostalgia canaglia.

Al Bano contro i Maneskin: la battaglia degli ascolti

Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati sul piccolo schermo nella serata di ieri con uno show tutto musicale. Canale 5 ha infatti mandato in onda la replica del loro spettacolo 55 passi nel sole, trasmesso per la prima volta sul piccolo schermo nel 2019.

Un programma che celebra la brillante carriera di una delle coppie più celebri dello spettacolo e della musica italiana, apprezzati sul suolo nazionale ma anche oltreconfine. Tantissimi i successi discografici che hanno costellato la loro carriera, da Felicità e Nostalgia Canaglia, sino alla celeberrima Nel sole che ha reso Al Bano Carrisi uno dei più amati interpreti della canzone italiana.

Tuttavia la scelta di Canale 5 non ha sortito l’effetto sperato. Complice l’agguerritissima concorrenza di Rai1, che ieri sera ha mandato in onda la 65° edizione dell’Eurovision Song Contest.

Si tratta della più celebre kermesse canora europea, mandata in onda in eurovisione. E, quest’anno, a trionfare è stata proprio l’Italia con i Maneskin e il loro brano Zitti e buoni.

L’Eurovision sbaraglia la concorrenza

La gara degli ascolti è stata vinta nettamente da Rai1 che, con l’Eurovision Song Contest, ha intrattenuto 4.512.000 telespettatori. E mentre i Maneskin salivano sul tetto d’Europa vincendo la kermesse, su Canale 5 la replica di 55 passi nel sole ha faticato parecchio: appena 2.018.000 telespettatori.

Un risultato sotto le più rosee aspettative per Al Bano Carrisi: una scelta che non ha premiato il suo show che, oltre ad essere andato in onda in replica, ha dovuto battagliare contro l’ESC, che ha catalizzato l’attenzione di giovani e adulti.

Gli altri dati Auditel vedono F.B.I. su Rai2 con 1.506.000 spettatori; I Pinguini di Madagascar su Italia1 con 1.012.000; su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta con 1.201.000; Viaggi di nozze su Rete4 con 871.000.

