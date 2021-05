Damiano dei Maneskin è stato accusato sui social di aver assunto droga all’Eurovision Song Contest. All’accusa è stato collegato un video che ha iniziato a circolare su Twitter proprio al momento dell’assegnazione dei voti.

Una coincidenza che non è stata ignorata dai fan della band che si sono subito scagliati in difesa del frontman dei Maneskin. Lo stesso Damiano in conferenza stampa si è trovato costretto a rispondere a questa domanda, senza lasciare spazio a dubbi dicendosi anche pronto a fare il test.

Damiano dei Maneskin accusato di aver assunto droga

Damiano David, frontman dei Maneskin, è stato accusato di aver assunto cocaina durante la finale dell’Eurovision Song Contest.

Tutto è partito da un video postato su Twitter nel quale si vede Damiano abbassarsi sul tavolo, una mano vicino alla faccia e l’altra poggiata e serrata in un pugno. Secondo molti utenti, principalmente di parte francese, il cantante dei Maneskin in quel momento, in diretta europea, stava assumento cocaina, e ne hanno immediatamente chiesto l’espulsione.

Ovviamente non solo Damiano non stava assumendo droga, ma all’organizzazione dell’Eurovision non è venuto in mente di squalificare la band che, pochi minuti dopo, ha vinto sbaragliando la concorrenza francese e svizzera.

Diegene links in beeld probeerde ‘m nog te redden… #Eurovision #ESF pic.twitter.com/uCijhKbDcB — Paul van den Heuvel (@paulvdheuvel) May 22, 2021

Damiano risponde alle accuse

La vicenda non si è conclusa con la vittoria dei Maneskin, durante la conferenza stampa successiva alla fine dell’evento, Damiano ha dovuto rispondere ad una domanda esplicita in merito all’accusa di assunzione di droga.

Con educazione, pacatezza ma anche durenzza, Damiano dei Maneskin ha risposto secco al giornalista: “Non uso droghe, non dite queste cose” e poi ancora “Per favore, non dite una cosa del genere. Non faccio uso di droga, niente cocaina. Thomas aveva rotto un bicchiere“, ecco perché dunque si era abbassato sul tavolo.

🇮🇹 “I don’t use drugs.”



⚠️ Damiano from @thisismaneskin says that bandmate Thomas broke a glass in the green room. They were NOT snorting cocaine as Twitter has suggested. #eurovision #esc2021 pic.twitter.com/fTlcGejCYo — wiwibloggs (@wiwibloggs) May 22, 2021

Su Instagram i ragazzi hanno ribadito di essere ampiamente contrari all’uso di sostanze stupefacienti, affermando di essere pronti a sottoporsi tutti al test.

Selvaggia Lucarelli contro la richiesta la squalifica dei Maneskin

Nonostante il video integrale, sembra che secondo la rivista Paris Match la polemica non si sia placata affatto. I francesi chiedono la squalifica dei Maneskin e, in caso di approvazione della richiesta, la vittoria passerebbe proprio alla cantante francese arrivata seconda.

Duro l’attacco di Selvaggia Lucarelli contro la rivista francese che parla di bugie infamanti: “È tanto incredibile quanto grave che Paris Match scriva che i Maneskin ieri sera hanno assunto cocaina.

Incredibile perché solo un idiota potrebbe pensare che qualcuno si metta ad assumere cocaina in mondovisione, con la droga appoggiata sul tavolo. Grave perché la vittoria di 4 ragazzi giovanissimi viene insozzata da una bugia infamante, senza neppure che un giornalista si prenda la briga di guardare il video incriminato, in cui si vede chiaramente che Damiano sta solo chinando la testa con i pugni chiusi per l’emozione. Spero che vi denuncino“.

