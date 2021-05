I Maneskin, in video-collegamento con Domenica In, esprimono tutta la propria gioia per la vittoria all’Eurovision Song Contest. Sul finire di puntata Mara Venier si collega con la band, da poco atterrata a Fiumicino, e le rivolge i complimenti attraverso un messaggio che lascia trasparire immenso orgoglio e un filo di ironia: “Alla faccia dei rosiconi“.

I Maneskin in video-collegamento con Domenica In

A Domenica In importantissimo video-collegamento sul finire di puntata, nel corso della diretta di oggi. Mara Venier si è infatti collegata con i Maneskin, freschi di vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e buoni.

Un trionfo prestigiosissimo per la giovanissima rock band, che ha raggiunto il tetto d’Europa portando la coppa in Italia dopo più di 30 anni.

I ragazzi sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino da poco e, a chiusura di puntata, Mara Venier è riuscita a collegarsi con loro: “Abbiamo un collegamento: sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino i Maneskin, che hanno vinto ieri sera a Rotterdam“. La conduttrice esprime tutta la sua gioia, manifestando un profondo senso di orgoglio per il traguardo raggiunto e lanciando una frecciatina a chi non credeva in loro: “Orgoglio italiano!

L’Italia dopo 31 anni ha vinto alla faccia dei rosiconi“.

I Maneskin a Domenica In: “Stanchi ma felici“

I ragazzi dei Maneskin, in diretta dall’aeroporto e con la coppa dell’ESC tra le mani, esprimono tutte le proprie sensazioni riguardo alla fortunatissima serata di ieri: “Parecchia gioia, siamo molto felici. Stanchi ma felici. Non abbiamo dormito niente, abbiamo festeggiato giustamente, ne è valsa la pena“.

Mara Venier ringrazia ancora una volta la band per il prestigioso obiettivo raggiunto dall’Italia, per poi invitarli a Domenica In nel corso della prossima puntata: “Grazie a nome di tutti, siamo tutti orgogliosi di voi, evviva l’Italia siamo stra-felici.

Se volete venite domenica prossima in studio, vi festeggiamo!“. Accettato l’invito, i Maneskin si congedano dalla conduttrice manifestando stanchezza ma profonda gioia e soddisfazione: “Non abbiamo dormito niente, abbiamo festeggiato, ne è valsa la pena“.

Approfondisci

Damiano dei Maneskin accusato di aver assunto droga all’Eurovision sui social. La sua risposta non lascia spazio a dubbi