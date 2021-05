Elettra Lamborghini era all’Eurovision insieme al suo Nick, Afrojack. La twerkin queen è stata molto attiva sui social, anche lei appoggiando i vincitori Maneskin e non solo.

Nell’interval act, lo spazio tra la fine delle esibizioni e l’esito delle votazioni, c’è stato anche un bellissimo momento che ha visto la partecipazione del noto dj e marito di Elettra Lamborghini, Afrojack. Alla fine della sua esibizione, Elettra ha scritto a Malgioglio chiedendogli un parere.

Elettra Lamborghini scrive a Malgioglio in diretta

Elettra Lamborghini, moglie super fiera del marito Afrojack, alla fine del suo intervento ha scritto a Malgioglio (in diretta su Rai1) per avere un parere: “Mi ha scritto Elettra Lamborghini, mi chide cosa ne penso di suo marito Afrojack!

” ha detto simpaticamente il commentatore, rispondendole in diretta. “Cosa ne penso? Peso sia sicuramente interessante” ha detto Malgioglio.

La performance di Afrojack all’Eurovision

Un momento di condivisione che ha voluto lanciare un messaggio di amore, forza e condivisione. Si può riassumere così l’interval act, ovvero quel momento che ha separato la fine delle esibizioni dei cantanti in gara e l’esito delle votazioni, al quale era presente anche Afrojack.

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack

Tutto è partito da un girato, due ragazzi giovanissimi, quasi adolescenti; lei alla finestra e lui in strada. Lei biondo-rossiccia lui di colore, innamorati, come mostra l’enorme cuore disegnato in strada dal giovane. Il padre li vede e lei salta dalla finestra fuggendo con lui su un tram; all’interno ci sono dei musicisti che suonano il violino, in strada e sul mezzo persone che si prendono per mano e iniziano a ballare. Si arriva al ponte Erasmus, anche qui scelta simbolica, che si illumina come l’arena dove si sta tenendo l’Eurovision, tutti si ricongiungono, anche il papà della ragazzina.

L’autista del tram si mostra al pubblico è Nick Van De Wall, Afrojack, che sale in consolle e lancia Titanium facendo ballare tutti.

Elettra Lamborghini e i Maneskin

Ogni elemento dell’interval act non è stato scelto a caso; il tema ruotava intorno a quello della rinascita e della forza dopo le difficoltà. Un chiaro riferimento al post pandemia.

