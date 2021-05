Con un accorato saluto attraverso un post sul proprio profilo Instagram l’attore e regista Marco D’Amore ha salutato tutti i componenti del cast di Gomorra, che lo hanno accompagnato per 8 anni in questo progetto di successo. Tanta l’emozione dell’attore che si è lasciato andare in un toccante saluto a cui i fan hanno subito risposto mostrando lo stesso attaccamento per la serie tv italiana tra le più rappresentative degli ultimi anni.

Gomorra 5: la fine delle riprese della serie tv

Nei giorni scorsi lo stesso destino era tocca a Salvatore Esposito che aveva salutato il suo personaggio di Genny Savastano in un toccante video pubblicato sui social.

A pochi giorni di distanza è arrivato lo stesso momento anche per il suo amico fraterno Marco D’Amore.

I due attori, e di conseguenza i loro personaggi, sono stati tanto legati sul set quanto nella vita di tutti i giorni. Una unione che è stata il tratto distintivo per una delle serie tv italiane più apprezzate di sempre anche all’estero. La coppia Ciro di Marzio – Genny Savastano ha guidato i telespettatori per 4 stagioni ed ora, che stiamo quasi per vedere la quinta stagione, sembra che sia arrivato il momento per tutti di salutarsi.

È infatti notizia di ieri 22 maggio 2021 la conclusione delle riprese di Gomorra 5 che gli appassionati potrebbe vedere in onda verosimilmente prima della fine del 2021.

E così è toccato anche al volto di Ciro Di Marzio salutare tutti gli amici e colleghi e soprattutto il personaggio che lo ha consacrato al grande pubblico.

Marco D’Amore saluta Gomorra e Ciro

Un rapporto unico e complesso con quel personaggio efferato che è Ciro Di Marzio, l’Immortale, macchiatosi di crimini di ogni tipo durante tutte le stagioni della serie, ma che è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico per la sua determinazione, per la sua parlata e per quel rapporto con Genny Savastano che probabilmente si concluderà definitivamente con la prossima stagione.

Cinque stagioni ed un film che l’attore ha voluto salutare con un video in occasione dell’ultimo ciak tenutosi il 22 maggio 2021: “Dopo otto anni di lavoro, di sacrifici, anche di critiche, di detrattori, di fan, oggi abbiamo battuto l’ultimo ciak per quanto riguarda Gomorra – La serie“, dice D’amore nel video.

E ancora: “La mia gratitudine infinita a tutti i lavoratori e le lavoratrici che mi hanno accompagnato in questi otto anni, ai registi che mi hanno preceduto, a tutti i compagni e le compagne di scena che mi hanno regalato emozioni e insegnamenti.

A chi ci ha amato, a chi ci ha odiato, a Napoli e a tutte le sue periferie che ci hanno accolto. Alla fortuna propizia e ai sogni e ai desideri che accompagnano l’attesa prima che il pubblico incontri l’ultima stagione“.